Hüllenlos-Party in der Kabine: Volleyball-Meisterinnen feiern frivol - Bilder aufgetaucht

Das Frauen-Volleyball-Team aus Conegliano hat die italienische Meisterschaft eingefahren. Jetzt sind Fotos von der anschließenden Nackt-Party aufgetaucht.

Conegliano - Nackte Tatsachen in Italien: Das Frauen-Volleyball-Team von Imoco Volley Conegliano hat zum dritten Mal in vier Jahren die Meisterschaft gewonnen. Im Playoff-Finale gab es einen Sieg gegen AGIL Volley Novara. Nach dem Titel-Hattrick war die Stimmung ausgelassen - in der Kabine gab es spontane Bilder mit Pokal und ohne Kleidung.

Die polnische Nationalspielerin Joanna Wołosz hat nun auf Instagram gezeigt, wie verführerisch Volleyball sein kann.

Die Botschaft: „Wir sind die Champions von Italien!“ Die komplette Mannschaft und Wołosz selbst werden dabei nur von der Trophäe bedeckt, die Laune ist natürlich bestens.

Möglicherweise waren das nicht die letzten Jubelbilder der italienischen Volleyball-Königinnen: Am 18. Mai geht es wieder gegen Novara, dann um den Champions-League-Sieg. Gespielt wird in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Gute Stimmung in der Kabine - die gab es zuletzt auch nach dem Champions-League-Finaleinzug von Tottenham Hotspur.