"Ich fahre für dich": Traurige Widmung des Fernando Alonso

Sotschi (dpa) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso fährt an diesem Wochenende mit einer besonderen Widmung.

"Ich fahre für dich", schreibt der Spanier bei Twitter und Instagram. Auf der Rückseite seines Helmes für den Großen Preis von Russland in der ehemaligen Winter-Olympiastadt Sotschi trägt Alonso einen Sticker mit einem Namen: Gonzalo Baruto Movilla.

Der Anlass für Alonsos Worte und die Widmung könnten trauriger nicht sein. Gonzalo Baruto Movilla starb am vergangenen Sonntag, er wurde nur elf Jahre alt. Er überlebte einen Kartunfall nicht. Einen Unfall auf dem Circuito Fernando Alonso in Asturien, der Heimat des aktuellen McLaren-Honda-Fahrers. Es passierte beim Training am Samstag, einen Tag nach seinem schweren Crash in Posada starb der Junge.

Alonso erhielt die schreckliche Nachricht, während er sich in den USA auf seine Premiere bei den legendären Indy500 vorbereitete. Er hatte sich erschüttert gezeigt. Alonso vereinbarte danach mit dem Präsidenten des spanischen Automobilverbandes Manuel Aviñó den Aufbau eines Instituts zur Verbesserung der Sicherheit im Kinder-Kartsport. Es soll den Namen tragen, der an diesem Wochenende den Helm des 35-Jährigen ziert: Gonzalo Baruto.

