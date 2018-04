Sportkardiologe im Interview: "Das liegt in der Verantwortung des Profis"

Kassel. Immer wieder sterben junge Leistungssportler am plötzlichen Herztod. Der Kasseler Kardiologe Dr. Karl-Friedrich Appel erklärt im HNA-Interview, welche Ursachen das haben kann.

Der plötzliche Herztod des belgischen Radsportprofis Michael Goolaerts sorgte Anfang April für große Aufmerksamkeit. Schon in der Vergangenheit gab es Fälle von zu früh verstorbenen Leistungssportlern. Wir haben mit dem Kasseler Kardiologen Dr. Karl-Friedrich Appel über dieses Phänomen gesprochen.

Junge Leistungssportler gelten als besonders gesunde Menschen, doch immer wieder gibt es Fälle von Leistungssportlern, die tot umfallen. Sind Sportler stärker vom plötzlichen Herztod betroffen?

Dr. Karl-Friedrich Appel: Statistisch gesehen tritt der plötzliche Herztod bei Sportlern seltener auf als bei Nicht-Sportlern, bei denen das Risiko ungefähr fünfmal so hoch ist. Es gibt allerdings auch eine Konzentration von plötzlichen Herztod-Fällen bei Leistungssportlern in der Wettkampfphase. Prinzipiell kann man aber sagen: Sporttreiben ist nicht Ursache eines plötzlichen Herztodes, sondern schützt eher davor.

Wie lässt sich diese Konzentration in den Wettkampfphasen erklären?

Appel: Während der starken Belastung kommt es vermehrt zum plötzlichen Herztod bei Leistungssportlern. Besonders dynamische Sportarten sind dabei gefährdet, wie Fußball, Handball oder der Radsport, wenn viel gesprintet wird. Die punktuell hohe Belastung führt zu einer erhöhten Ausschüttung von Adrenalin und damit dem Risiko von gefährlichen Herzrhythmusstörungen.

Gibt es gewisse Vorerkrankungen, die das Risiko eines plötzlichen Herztodes erhöhen?

Appel: Ja, die gibt es. Im Alter über 35 Jahren ist es meist eine Herzkranzgefäßverengung. Im Alter unter 35 Jahren sind die häufigsten Ursachen eine Herzmuskelentzündung, eine genetisch bedingte Verdickung des Herzmuskels oder ein angeborener Fehlverlauf der Herzkranzarterien. Dann gibt es die Gruppe der angeborenen primären Herzrhythmusstörungen, bei denen das Herz also strukturell normal ist und eventuell nur durch EKG-Veränderungen (Elektrokardiogramm, Anm.) erkannt werden kann.

Was ist eine erworbene Verengung der Kranzgefäße, die sogenannte Arteriosklerose?

Appel: Die Verengung der Herzkranzarterien durch Ablagerungen tritt vor allem bei männlichen Patienten über 35 Jahren auf, Frauen sind etwa zehn Jahre später betroffen. Das Herz bekommt dann zu wenig Sauerstoff, es können Rhythmusstörungen auftreten und der Mensch kippt plötzlich um. Risikofaktoren für eine Verengung sind Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen, hohes Cholesterin und familiäre Belastung mit Herzinfarkt.

Außerdem gibt es Erkrankungen des gesamten Herzmuskels, die zum plötzlichen Herztod führen können. Welche sind das?

Appel: Unter 35 Jahren ist eine der Hauptursachen des plötzlichen Herztodes eine Herzmuskelentzündung, die beispielsweise von einer verschleppten Grippe herrührt. Seltener ist eine Herzmuskelerkrankung, bei der der Herzmuskel massiv verdickt ist. Sie wird hypertrophe Kardiomyopathie (HOCM) genannt. Dies ist genetisch bedingt und familiär gehäuft. Ein Beispiel dafür ist der Ex-Fußballprofi Gerald Asamoah, der an einer solchen Erkrankung leidet: Nach der Diagnose war beim Training und Spiel immer ein Defibrillator am Spielfeldrand.

Können alle Krankheitsbilder, die mit einem erhöhten Risiko für einen plötzlichen Herztod einhergehen, durch ein Screening erkannt werden?

Appel: Nein. Nur etwa 25 Prozent der Risiko-Patienten können durch Vorsorgeuntersuchungen als solche identifiziert werden. Das sind vor allem die Patienten mit Veränderungen des Herzmuskels im Herzultraschall und EKG-Veränderungen. Bei allen Risiko-Patienten besteht die Gefahr, dass der plötzliche Herztod das erste Symptom de Erkrankung ist.

Sie untersuchen jährlich die Sportler der MT Melsungen und der Kassel Huskies. Müssten diese Checks nicht häufiger stattfinden, weil diese Krankheiten schleichend beginnen?

Appel: Routinemäßig wird einmal im Sommer gecheckt. Die Profisportler sind meist jedoch sehr gesundheitsbewusst und hören auf ihren Körper. Wenn die also einen fiebrigen Infekt hatten, kommen die auch abseits der Routinekontrollen zu uns. Das liegt in der Verantwortung des Profis, außerdem weisen wir die Sportler immer wieder auf die Gefahren hin.

Verstärkt die Einnahme von Dopingmitteln das Risiko eines plötzlichen Herztodes?

Appel: Ja, Doping erhöht das Risiko. Anabolika führen beispielsweise nicht nur zu einer Verdickung der Skelettmuskulatur, sondern auch zu einer Verdickung des Herzmuskels. Dieser ist aber sehr empfindlich, da er seine Durchblutung nicht steigern kann, weil er für den Dauerbetrieb ausgelegt ist. Die Folgen können Rhythmusstörungen oder Herzschwäche sein.

Worauf müssen Hobbysportler achten?

Auch als Hobbysportler sollte man auf seinen Körper achten. „Besonders gefährdet sind ambitionierte Wiedereinsteiger. Also Personen, die mit dem Sport aufgehört haben und dann nach einigen Jahren wieder auf ihrem alten Leistungsniveau einsteigen wollen, besonders Männer über 40 Jahren“, erklärt Appel.

Wer nach einer längeren Pause Beschwerden bei Sport hat, sollte vorsichtig sein: „Wenn ein Breitensportler beim Wiedereinstieg bei einer immer wiederkehrenden Belastung merkt, dass er immer wieder Enge in der Brust verspürt oder unter Atemnot leidet, ist das ein absolutes Warnsignal.“

Schwindel nach einer sportlichen Belastung ist oft kreislaufbedingt und vergeht nach einer Ruhephase.

Wer wieder einsteigen möchte, sollte sich langsam an die Belastung ran tasten. Kardiologe Appel empfiehlt für solche Fälle: „Generell sind Ausdauersportarten, was das Herzkreislaufsystem angeht, eher zu bevorzugen als dynamische Sportarten. Gut für den Wiedereinstieg eignet sich mäßiges Joggen und Radfahren. Wenn man im Alter über 40 Jahren wieder einsteigen will, ist eine Gesundheitsuntersuchung beim Hausarzt zu empfehlen.“

Diese Sportler starben beim Sport: Drei Beispiele

Marc-Vivien Foé: Der kamerunische Fußball-Nationalspieler kollabierte am 26. Juni 2003 in Lyon (Frankreich) während des Semifinals des Konföderationen-Pokals. Fast eine Stunde lang versuchten die Ersthelfer, den 28-Jährigen auf dem Spielfeld zu reanimieren – ohne Erfolg.

Miklós Fehér: Der Ungare spielte Fußball für Benfica Lissabon, als er während einer Meisterschaftspartie gegen Guimarães am 25. Januar 2004 zusammenbrach. Die Reanimation schlug fehl, er starb im Alter von 24 Jahren auf dem Weg ins Krankenhaus.

Michael Goolaerts: Der belgische Radprofi starb am 8. April 2018 beim Tagesklassiker zwischen Paris und Robaix. Sein Herz blieb beim Fahren stehen. Er wurde nur 23 Jahre alt.

Dr. Karl-Friedrich Appel wurde am 14. November 1959 in Eschwege geboren. Von 1978 bis 1984 studierte er in Göttingen Medizin. Ausbildung zum Internisten und Kardiologen an der Uniklinik Göttingen und dem Klinikum Kassel. Seit 1999 einer der ärztlichen Leiter des Ambulanten Herzzentrums Kassel. Sportkardiologe bei der MT Melsungen und den Kassel Huskies. Appel lebt in Kassel, ist verheiratet und hat einen Sohn.