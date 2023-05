Interview mit Lilien-Rekordtorschütze und Ex-Kasseler Profi Peter Cestonaro: Darmstadt hat sich stabilisiert

Von: Björn Mahr

Das war nach dem 33. Spieltag: Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht (links) feiert mit seinen Spielern den Aufstieg in die 1. Bundesliga. © Uwe Anspach/dpa

Peter Cestonaro spricht im Interview über seine Ex-Klubs SV Darmstadt 98 und KSV Hessen Kassel.

Kassel – Schon vor dem morgigen letzten Spieltag steht Zweitligist SV Darmstadt 98 als Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Wir haben darüber mit Lilien-Rekordtorschütze Peter Cestonaro gesprochen, der nach seiner Zeit in Darmstadt 1983 zum KSV Hessen Kassel gewechselt war.

Wie sehr haben Sie sich über den Aufstieg der Lilien gefreut?

Klar bin ich immer noch interessiert. Ich habe mir einige Spiele im Fernsehen angeschaut. Und wenn ein ehemaliger Verein erfolgreiche Arbeit leistet, dann freut man sich selbstverständlich darüber.

Was hat die Darmstädter Mannschaft aus Ihrer Sicht ausgezeichnet?

Die Mannschaft ist sehr gut besetzt. Zwischenzeitlich hatte der Klub einige personelle Ausfälle, die er aber dank seines breiten Kaders gut weggesteckt hat. Zur Arbeit des Trainers Torsten Lieberknecht maße ich mir kein Urteil an. Die Erfolge sprechen aber eindeutig für ihn.

Vor 40 Jahren haben Sie Darmstadt verlassen. Inwiefern haben Sie noch eine Verbindung zum Klub?

Die Zeit liegt schon lange zurück. Es gibt allerdings noch Kontakte. Mit meinem ehemaligen Teamkollegen Uwe Hahn telefoniere ich ab und an. Ich unterhalte mich auch gelegentlich mit Uwe Kuhl, einem Präsidiumsmitglied der Lilien. Vor zwei, drei Jahren war ich auch noch mal im Stadion am Böllenfalltor, da war ich unter anderem bei Sky als Gesprächspartner.

Es gibt einen Fanklub mit den Namen Cestonaros Erben. Ihre vielen Tore hat man nicht vergessen.

Von diesem Fanklub wusste ich nichts. Aber das ist schön. Das zeigt ja, dass bei den Leuten von meiner Leistung einiges hängengeblieben ist.

Peter Cestonaro © Imago/Eibner

Was ist Ihnen aus Ihrer Zeit in Darmstadt besonders in Erinnerung geblieben?

Es gab viele schöne Momente. Ich kann aber nicht sagen, dass es ein besonderes Spiel oder Erlebnis gab.

Danach ging es in Ihrer Karriere weiter in Kassel beim KSV Hessen. Was haben Sie aus Ihrer Zeit bei den Lilien mitgenommen?

Ich ging damals auf das 30. Lebensjahr zu, war also fußballerisch schon eines der reiferen Semester. Deshalb habe ich viel Erfahrung mitgebracht. Mein Anfang in Kassel war allerdings schwer.

Wieso?

Der Trainer des KSV Hessen hieß Timo Konietzka, ein harter Hund. Daran musste man sich erst einmal gewöhnen.

Wie intensiv verfolgen Sie heutzutage das Fußball-Geschehen?

Nur noch als Fernsehzuschauer. (schmunzelt) Ich hätte mir gewünscht, es hätte schon im Mai 1985 einen Videoschiedsrichter gegeben.

Was ist damals passiert?

Im drittletzten Saisonspiel mit dem KSV waren wir in Bürstadt zu Gast. Da habe ich eine Gelbe Karte kassiert, die schon sehr merkwürdig war. Das hätte sich mal ein Schiedsrichter auf einem Bildschirm anschauen sollen. Danach war ich jedenfalls für das wichtige Heimspiel gegen Hannover 96 gesperrt. Der Rest ist bekannt.

Darmstadt steigt wieder in die Bundesliga auf, der KSV spielt dann drei Klassen tiefer in der Regionalliga.

Die Lilien hatten das Glück, dass sie wegen des Zwangsabstiegs der Offenbacher Kickers 2013 in der 3. Liga geblieben sind. Seither haben sie es aber geschafft, sich zu stabilisieren. Mit dieser Voraussetzung kannst du immer mindestens in der 2. Bundesliga spielen. (Björn Mahr)

Zur Person: Peter Cestonaro Peter Cestonaro feierte am 14. Mai seinen 69. Geburtstag. Er lebt heute wieder in seinem Heimatort Haiger-Langenaubach. Da er nah am Wald wohnt, geht er häufig wandern. Während seiner Profi-Laufbahn spielte er unter anderem für den MSV Duisburg, SV Darmstadt 98, den KSV Hessen Kassel und Eintracht Haiger.