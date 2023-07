IOC streicht beliebten Wettkampf bei Olympia – Skisprungstars schockiert und enttäuscht

Von: Sascha Mehr

Das IOC hat den beliebten Teamwettbewerb für Olympia 2026 gestrichen. Das polnische Skisprungteam kritisiert die Entscheidung scharf.

Warschau – Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking war Slowenien die stärkste Skisprung-Nation. Zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze waren die Ausbeute von Timi Zajc und Co. Im beliebten Mannschaftswettbewerb von der Großschanze gab es Silber hinter Österreich. Ganz leer ging das polnische Team aus, das eigentlich zu den Mitfavoriten zählte.

Dawid Kubacki Geboren: 12. März 1990 (Alter 33 Jahre), Nowy Targ Nationalität: Polen Sportart: Skispringen

Skispringen: Teamwettbwerb bei Olympia gestrichen

Polen war extrem enttäuscht und heiß auf eine Wiedergutmachung bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo, doch dazu wird es nicht kommen. Das IOC teilte nach einem Beschluss des Exekutivkomitees mit, dass der Teamwettbewerb der Männer abgeschafft wird. Stattdessen soll das „Super Team“ ausgetragen werden. In diesem Wettbewerb gehen zwei Athleten pro Nation in drei Durchgängen an den Start und springen die Medaillen aus.

Der polnische Skispringer Dawid Kubacki ist enttäuscht von der Entscheidung des IOC. „Ein Team ist ein Team, es besteht nicht aus zwei Leuten. Die Entscheidung des IOC ist definitiv keine gute Idee. Wir haben ein neues Format für den Paar-Wettkampf und es ist gut, ihn ins Programm zu nehmen. Aber nicht auf Kosten des Teamwettbewerbs, der eine Atmosphäre schafft“, sagte der 33-Jährige zum Online-Portal Onet.

Dawid Kubacki und das polnische Team sind enttäuscht über die Entscheidung des IOC. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Bernhardt

Adam Malysz, eine Ikone des Skispringens und derzeit Präsident des polnischen Ski-Verbandes, schließt sich der Meinung Kubackis an. „Ich glaube nicht, dass die Entscheidung des IOC eine gute Idee ist, weil die Tradition so verschwindet. Es geht nur um Geld und Kostenreduzierung“, so der viermalige Weltmeister gegenüber dem polnischen Online-Potral Interia.

Skispringen: Polnisches Team enttäuscht über IOC-Entscheidung

Versuche des polnischen Verbandes, mit zwei statt einem Team beim „Super Team“-Wettbewerb bei Olympia 2026 anzutreten, wurden abgeschmettert. „Der Vorschlag wurde abgelehnt“, bestätigte Malysz enttäuscht. Im polnischen Team, in dem mehrere Skispringer von Weltklasseformat vertreten sind, wird ein harter Konkurrenzkampf um die zwei Plätze für das „Super Team“ erwartet.

Der Teamwettbewerb im Skispringen fand das erste Mal bei Olympia 1988 im kanadischen Calgary statt. Die Goldmedaille sicherten sich die Finnen, um den damaligen Star Matti Nykänen. Seitdem war das Teamspringen in jedem olympischen Programm bis 2022. Damit ist nun allerdings Schluss. (smr)