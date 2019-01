Ein Jahr voller sportlicher Höhepunkte: Wettkämpfe mit Ball, Speer und Käse

Sportliche Höhepunkte im Jahr 2019: Birgit Prinz (links) hielt 2007 die Trophäe hoch, dieses Jahr wollen die Frauen wieder um den WM-Titel kämpfen. Auch Thomas Röhler (Mitte) will wieder am Medaillen kämpfen. Nächste Gelegenheit bei der Leichtathletik-EM. In England legendär: Wer beim Käserennen punkten will, muss sportlich sein.

Alle Handball-Fans dürften so langsam schon den Countdown zählen: In sechs Tagen startet die WM. Doch das ist längst nicht der einzige sportliche Höhepunkt im Jahr 2019. Eine Übersicht.

Meisterschaften in Ballsportarten

Zunächst lohnt sich dann doch noch einmal ein Blick auf die wichtigsten Eckdaten der Handball-WM: Die Spiele finden vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark statt. Der deutsche Kader unter Bundestrainer Christian Prokop muss sich neben Korea gegen den Titelfavoriten Frankreich, sowie gegen Russland, Serbien und Brasilien behaupten.

Nachdem die Fußball-WM der Männer 2018 für die Deutschen so richtig in die Hose gegangen ist, sind in diesem Jahr vom 7. Juni bis zum 7. Juli in Frankreich die Frauen dran. Vor vier Jahren hat das deutsche Team Platz vier erreicht. Mal sehen, ob diesmal mehr drin ist.

Und dann wären da noch die Premiere des Nations-League-Finalturniers vom 5. bis 9. Juni in Portugal sowie die Basketball-WM vom 31. August bis zum 15. September in China. Während die Deutschen im Nations-League-Finale nicht auftauchen, hat sich zumindest das Basketball-Team schon ein Ticket für die WM gesichert.

Auch ohne Ball geht's rund

Auch wenn am Sonntag die Vierschanzentournee endet, mit Wintersport war es das noch lange nicht in diesem Jahr. Nach einer kurzen Verschnaufpause für die Fans geht es nämlich gleich vom 4. bis 17. Februar mit den Alpinen Skiweltmeisterschaftenin Schweden weiter. Es folgen die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Österreich vom 19. Februar bis zum 7. März. Weitere Weltmeister werden dann vom 6. und 17. März unter den Biathleten ermittelt – und zwar wieder in Schweden. Mit dabei ist auch Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier.

Die Schweden spielen auch bei unserer nächsten Weltmeisterschaft eine Rolle: Sie sind nämlich Titelverteidiger im Eishockey. Diesmal findet die WM vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei statt. Das deutsche Team muss zunächst gegen Großbritannien zeigen, was es drauf hat.

+ Leichtathletik-WM 2019 in Katar: Sprinterin Gina Lückenkemper will oben mitmischen. © Hendrik Schmidt/dpa-avis

Der nächste sportliche Höhepunkt wartet dann vom 27. September bis zum 6. Oktober auf uns. Es ist die Leichtathletik-WM in Katar. Deutsche Weltstars wie Diskuswerfer Robert Harting sind zwar erstmalig nicht mehr dabei, dafür gibt es aber genügend andere Spitzen-Athleten, auf denen die Hoffnungen ruhen dürfen. Vor allem die Speerwerfer könnten wieder ganz vorn mit dabei sein. Und auch Sprinterin Gina Lückenkemper wird sich mit ihrem Vize-EM-Titel von 2018 nicht zufrieden geben.

Auch kuriose Sportarten dabei

Aber auch auf Sportfans, denen die gängigen Meisterschaften einfach nicht reichen, warten dieses Jahr eine Menge abseitige Wettkämpfe. Dazu zählt das legendäre und jährlich stattfindende Käserennen in England, bei dem rund 5000 Teilnehmer einem Käselaib hinterherrennen, der einen Hügel hinabrollt.

+ So könnte es bei der Tauzieh-EM 2018 in Irland aussehen. Das Foto ist ein Symbolbild. © pixabay/saxonrider

Dieses Jahr beginnt das Spektakel am 27. Mai. Ansonsten sorgen die Tauzieh-Europameisterschaft in Irland vom 5. bis 8. September sowie die Faustball-WM vom 11. bis 17. August in der Schweiz dafür, dass wirklich für jeden was dabei ist.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.