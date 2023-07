Schock für NBA-Superstar Lebron James: Sohn Bronny (18) erleidet Herzstillstand

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bronny, Sohn von Basketball-Ikone LeBron James, hat einen Herzstillstand erlitten. Er wurde direkt in eine Klinik gebracht.

Los Angeles – Großer Schock für NBA-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers, denn sein ältester Sohn Bronny erlitt einen Herzstillstand. „Gestern hat Bronny James während des Trainings einen Herzstillstand erlitten. Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ins Krankenhaus zu bringen. Er befindet sich nun in einem stabilen Zustand und ist nicht länger auf der Intensivstation“, teilte ein Sprecher der James-Familie den Portalen The Athletic und USAToday am Dienstag (25. Juli) mit.

LeBron James jr. (Bronny) Geboren: 6. Oktober 2004 (Alter 18 Jahre), Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten Nationalität: USA Sportart: Basketball

NBA-Star LeBron James in großer Sorge: Sohn erleidet Herzstillstand

Ein Update zum Zustand des 18-Jährigen soll erfolgen, wenn weitere Informationen um seinen Gesundheitszustand vorliegen. Die James-Familie um NBA-Superstar LeBron und seiner Ehefrau Savannah, dankten dem medizinischen Personal der University of Southern California aus tiefstem Herzen.

LeBron James Jr., der besser bekannt ist unter seinem Spitznamen Bronny, soll im Herbst dieses Jahres für die University of Southern California Basketball spielen, wie er im Mai auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben hatte. Er hatte auch zahlreiche Angebote anderer Colleges, entschied sich aber dafür, in Los Angeles zu bleiben, wo auch seine Familie wohnt.

Bronny James erlitt offenbar einen Herzstillstand. © Maria Lysaker/imago/Archivbild

Die USC Trojans sind eine gute Adresse im College-Basketball, über die Bronny den Sprung in die NBA schaffen will. Durch seinen berühmten Vater, der zu den besten Basketballspielern aller Zeiten zählt, ist der 18-Jährige einer der weltweit am meisten beobachteten Sportlern im Teenager-Alter.

Sportliche Zukunft von LeBron James-Sohn nach Herzstillstand unklar

Den Sprung in die NBA könnte er im kommenden Jahr schaffen, denn Experten rechnen damit, dass Bronny sich für den Draft 2024 anmeldet. Er gilt als potenzieller „Lottery-Pick“, also als ein Spieler, der unter den 15 ersten Talenten ist, die von den NBA-Teams ausgewählt werden. Wie es sportlich nach seinem Herzstillstand weitergehen wird, ist allerdings unklar, derzeit aber auch nur Nebensache.

Sein 38-jähriger Vater LeBron äußerte in der Vergangenheit mehrfach den Wunsch, seine Karriere nicht beenden zu wollen, bevor er mit seinem ältesten Sohn zusammen in der NBA gespielt hat. Zunächst geht es aber für Bronny darum, sich völlig zu erholen vom erlittenen Herzstillstand. (smr)