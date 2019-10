Japan schreibt sein Rugby-Märchen: Erstes asiatisches Team im Viertelfinale

Plötzlich Viertelfinale: Die japanische Rugby-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land für eine Überraschung gesorgt. Jetzt wollen die Außenseiter mehr.

Dank eines 28:21-Erfolgs über Schottland zog der Gastgeber am Sonntag als erstes asiatisches Team überhaupt in die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft ein.

Dabei überraschte die bis dato kleine Rugby-Nation vor allem mit der Art und Weise des Weiterkommens. Ohne Niederlage und mit Siegen gegen Russland, Samoa, Topfavorit Irland und zuletzt Schottland hat sich Japan für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen Schottland mussten die Fans aber doch kurz zittern. Nach einem 28:7-Vorsprung rückten die Schotten wieder auf 28:21 heran. Am Ende zitterten die Gastgeber die Führung über die Zeit.

Japaner trotzen den körperlichen Nachteilen

Die Japaner haben bei der WM aus der Not eine Tugend gemacht. Im Schnitt sind sie deutlich kleiner als die Konkurrenz aus Europa, Ozeanien oder Afrika. Diesen Nachteil gleichen die Asiaten mit ihren zügigen Kombinationen und einer unglaublichen Laufleistung. Die Fachpresse jubelt, längst schon haben die Spieler einen neuen Spitznamen: „Ferraris“.

Die Stärke der Emporkömmlinge ist auch den anderen Nationen nicht verborgen geblieben. Selbst Steve Hansen, Trainer von Neuseelands legendären „All Blacks“, sagte, er sei froh, den formstarken Gastgebern vorerst aus dem Weg gehen zu können.

Das Duell mit Japan erwartet am Samstag stattdessen Südafrika: genau wie Neuseeland Rugby-Großmacht, genau wie Neuseeland im Kreis der Titelanwärter und nicht weniger gewarnt vor dem Gegner. Vor vier Jahren besiegte Japan die Südafrikaner bei der WM in England, Experten sprachen nach dem Gruppenspiel von der größten Sensation der Rugby-Geschichte.

Geschichte gegen Südafrika soll sich wiederholen

Dieser Erfolg und nicht zuletzt die starke Gruppenphase dieses Jahr lassen die Japaner an ein Fortschreiben ihres Rugby-Märchens glauben. Und die Helden der Geschichte haben für ein gehöriges Interesse in ihrem Land gesorgt. Gegen Schottland feierten 67 000 Zuschauer im Stadion von Yokohama ihr Team frenetisch, im ganzen Land hingen die Menschen vor den Fernsehbildschirmen.

„Es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie weit es für diese Mannschaft gehen kann“, zitiert der Sport-Informations-Dienst Japans Kapitän Michael Leitch nach dem Coup gegen Schottland. Das Viertelfinale soll nicht das Ende der Geschichte sein. Angepeitscht von ihren Fans wollen Leitch und seine Mitspieler auch gegen Südafrika für Aufsehen sorgen.

Die WM in Japan ist die erste seit der Premiere 1987, die nicht in einer typischen Rugby-Nation stattfindet – kritische Stimmen befürchteten eine schlecht organisierte und teure Weltmeisterschaft. Diese wurden längst eines besseren belehrt. Am Sonntag feierten die japanischen Fans auf der Fanmeile in Tokio bis spät in die Nacht.

Dass asiatische Teams bei Weltmeisterschaften auf ihrem Kontinent über sich hinauswachsen können, haben Japan und Südkorea schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 bewiesen. Japan erreichte erstmals ein Achtelfinale und Südkorea zog als erstes und einziges asiatisches Team ins Halbfinale ein.

Die Viertelfinalspiele

Das Viertelfinale der Rugby-WM findet am kommenden Wochenende statt. Am Samstag spielen England und Australien um 9.15 Uhr gegeneinander, ehe um 12.15 Uhr Titelverteidiger Neuseeland auf Irland trifft. Irland war vor der WM Weltranglistenerster.

Am Sonntag kommt es um 9.15 Uhr dann zum europäischen Duell zwischen Wales und Frankreich. Zum Abschluss empfängt Gastgeber Japan um 12.15 Uhr Südafrika in Tokio.

Zu den Top-Favoriten zählen Titelverteidiger Neuseeland, Rugby-Großmacht Südafrika, Irland und der aktuelle Weltranglistenzweite aus Wales.

Alle Spiele werden von ProSieben Maxx übertragen. Die Halbfinalbegegnungen finden am Samstag, 26. Oktober, und am Sonntag, 27. Oktober, jeweils um 10 Uhr statt.