Jetzt also doch: Finale der Basketball-WM läuft im Free-TV – alle Infos

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Am Sonntag findet in Manila das Finale der Basketball-WM 2023. Lesen Sie hier, wie Sie Deutschland gegen Serbien live im TV und Stream schauen können:

Mehr zum Thema Finale der Basketball-WM: Deutschland gegen Serbien live im Free-TV und Stream

Deutschland schreibt bei der Basketball-WM 2023 Geschichte und steht nach dem Sieg gegen die USA sensationell im Finale. In Manila geht es am Sonntag (10. September) gegen Serbien um den WM-Titel. Bislang wurde das Turnier in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Für das Finale gibt es jedoch eine Ausnahme.

Finale der Basketball-WM 2023 – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie Deutschland gegen Serbien live im Free-TV und Stream schauen können.

Das Finale wird am Sonntag um 14:40 Uhr (MESZ) angepfiffen. Zuvor findet an gleicher Stelle um 10:30 Uhr das Spiel um Platz 3 zwischen den USA und Kanada statt. (nwo)