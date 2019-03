Jochen Behle kommt als Briefmarke: Denkmal für Willinger Langlauf-Legende

Jochen Behle auf einer Briefmarke: Dies ist natürlich nur eine Spielerei, denn erst im Mai wird das offizielle Motiv präsentiert. Das hier in der Montage genutzte Foto zeigt Behle 1992 bei den Winterspielen in Albertville. Foto: picture alliance / HJS-Sportfoto – MONTAGE: YVONNE HERMES/HNA

Jochen Behle wird für seine Leistungen in der Loipe ein Denkmal gesetzt. Der Spruch "Wo ist Behle?" wurde vor 39 Jahren zur Legende.

„Wo ist Behle?“ Der zur Legende gewordene Spruch von TV-Reporter Bruno Moravetz (1921 - 2013) bekommt im Mai eine völlig neue Bedeutung. Denn 39 Jahre nach dem vergeblichen Fahnden des legendären ZDF-Mannes im 15-km-Langlauf von Lake Placid 1980 wird dieser Augenblick nun in spektakulärer Weise gewürdigt: Der Ski-Held aus Willingen-Schwalefeld wird auf einer Briefmarke verewigt.

„Ja, es stimmt tatsächlich“, sagt Behle – und der nie um einen flotten Spruch verlegene Upländer wirkt gerührt, scheint nach den rechten Worten zu suchen. Und erzählt dann: „Ich war total überrascht, als mich Hans-Joachim Elz als Vorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe über diese Aktion informiert hat.“ 42 Deutsche Meistertitel hat er in der Loipe erlaufen, war sechs Mal als Aktiver bei Olympia dabei u. a. als Fahnenträger 1998 in Nagano, 26 internationale Medaillen seiner Schützlinge hat er als Bundestrainer gefeiert. Im Leben des Jochen Behle hat er also einige besondere Ehrungen erfahren. Nun sagt der Gefeierte: „Auf eine Briefmarke zu kommen, das ist nicht unfein.“

Und, was das Wintersport-Idol besonders freut: „Es kommt noch Geld für einen guten Zweck zusammen. Hoffentlich kaufen viele Leute, nicht nur Sammler und Sportfreunde, die Marke.“ 85 Cent soll die Behle-Sondermarke kosten – zuzüglich 40 Cent als Spende an die Sporthilfe. Die bringt solche Sonderzeichen seit etlichen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium heraus.

Auch 2019 werden wieder drei „Legendäre Olympiamomente“ aufgelegt. Neben Behles Wintererlebnis 1980 sind das der Gold-Ritt von Hans Günter Winkler 1956 auf „Halla“ und Schwimm-Albatros Michael Groß 1984 (siehe Hintergrund). „Mit diesen tollen Sportler auf eine Stufe gestellt zu werden, das ist etwas Besonderes“, sagt Behle. Und: „Ich freue mich, dass ich das noch zu Lebzeiten erleben kann.“

Denn nicht nur Winkler ist inzwischen verstorben, sondern auch andere Persönlichkeiten abseits des Sports, zu deren Ehre in diesem Jahr Briefmarken gedruckt werden: Alexander von Humboldt hätte 250. Geburtstag, Theodor Fontane den 200., Loki Schmidt den 100.. Unsterblich dagegen sind Pipi Langstrumpf und „Das tapfere Schneiderlein“ der Brüder Grimm. „Davon bin ich aber weit entfernt“, sagt der 58 Jahre alte Jochen Behle lachend.

Wie „seine“ Briefmarke aussehen wird, das weiß auch er noch nicht. „Am 2. Mai sollen alle drei Marken in Berlin öffentlich präsentiert werden, auf diese Veranstaltung freue ich mich sehr.“ Auch wenn er als Sammler völlig unbeleckt ist – „keine Briefmarken, keine Münzen, keine Kronkorken, nichts“. Aber ein Gedanke hat auch für Jochen Behle viel Charme: „Wenn manche Leute beim Briefeschreiben nach der passenden Marke suchen und fragen: Wo ist Behle?“

