Jubelschreie nach Goldregen: Deutsche Skispringer holen sich WM-Titel

Der Doppelsieg von Markus Eisenbichler und Karl Geiger gleicht einem Skisprung-Märchen à la Hannawald und Schmitt vor 20 Jahren. Und damit nicht genug: Auch im Team holten sich die deutschen Adler die Goldmedaille.

Elektrisierend, unfassbar, traumhaft – zwischendurch triumphierten auch noch die Kombinierer. Wir fassen das mitreißende WM-Wintersport-Wochenende zusammen. Ein Überblick im Protokoll.

Medaillen im Blick (Samstag, 14.30 Uhr): Los geht’s. Im Einzel an der Großschanze in Seefeld gelten Eisenbichler und Geiger als heiße Kandidaten für das Podium. Die Bedingungen an der Schanze sind nicht einfach. Der tückische Aufsprunghang, die Anfälligkeit für den Wind. Und dann wären da ja auch noch die Überflieger Ryoyu Kobayashi und Kamil Stoch. Wird es den Deutschen gelingen, an den Favoriten aus Japan und Polen vorbeizuziehen?

Peier auf den Fersen (15.30 Uhr):Es sieht gut aus nach dem ersten Durchgang. Sehr gut sogar. Eisenbichler landet mit 135,5 Metern auf Platz zwei hinter dem Schweizer Killian Peier. Dritter wird Ryoyu Kobayashi. Und gleich dahinter mit nur 0,1 Punkten Abstand Geiger. Die deutschen Adler haben das Podium im Visier.

Der erste Glücksmoment (16 Uhr): Zweiter Durchgang. Volle Konzentration bei Karl Geiger. Der Wind ist im normalen Bereich. Die Stimme von Kommentator Tom Bartels ist ruhig, bevor sie sich von einem auf den anderen Moment überschlägt: „Der ist okay...der ist RICHTIG OKAY. Deutschland hat eine Medaille.“ Geiger führt mit 130,5 Metern. Nur noch drei weitere Springer trennen ihn von einem sicheren Platz auf dem Podium.

Ein Traum wird wahr (16.15 Uhr): Kobayashi ist dran, schafft es nach einem zu frühen Absprung aber nicht, Geiger zu überholen. Die Augen des Oberstdorfers leuchten. Der Nächste: Markus Eisenbichler. Und sein Sprung raubt den Fans, seinem Teamkollegen und Kommentator Bartels gleichermaßen den Atem. 135,5 Meter. Eisenbichler brüllt in die Kamera. Die Anzeigetafel gibt Gewissheit: Er ist der Goldmedaille so nah wie nie zuvor. Als Killian Peier schließlich enttäuscht auf seinen 129,5-Meter-Sprung zurückblickt, ist das deutsche Team nicht mehr zu halten. Eisenbichler ist Weltmeister – zum ersten Mal.

Titel Nummer zwei (Sonntag, 14 Uhr): Auf Goldkurs war das deutsche Kombinierer-Duo Eric Frenzel und Fabian Rießle bereits nach dem Springen am Vormittag. Ihre wahre Stärke ist dann mittags im Teamsprint gefragt. Und sie enttäuschen nicht. Nach einem aufregenden Endspurt liegen sich Frenzel und Rießle in den Armen – und Deutschland hat den nächsten Weltmeister-Titel.

Wieder die Ersten (Sonntag, 15.45 Uhr): Auch im Teamspringen sind die Deutschen auf der Schanze unschlagbar. Geiger legt mit 129 Metern vor und schafft so den weitesten Sprung. Aber auch Richard Freitag, der Willinger Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler sorgen dafür, dass Deutschlands nächste Goldmedaille nach Ende des ersten Durchgangs zum Greifen nah ist. Unglaublich. Die zweitplatzierten Österreicher und drittplatzierten Japaner können nur staunen.

Wahnsinn, Deutschland (16.30 Uhr): Im zweiten Durchgang fliegen die Deutschen ihren Konkurrenten ebenfalls nur so davon. Geiger: 130 Meter. Freitag: 120 Meter. Leyhe: 128,5 Meter. Jetzt warten die deutschen Fans gespannt auf den Sprung des Wochenend-Stars. Eisenbichler schafft ebenfalls 128,5 Meter. So richtig kann es noch niemand fassen. Die DSV-Adler holen sich den Weltmeistertitel. Den dritten an diesem unfassbaren Wochenende.