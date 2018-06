Jubiläumsfest bei Rugby Cassel: In Kassel fing es an

Am Sonntag feiert Football-Regionalligist Rugby Cassel das fünfjährige Bestehen mit einem Jubiläumfest auf dem Sportplatz Fasanenhof (Mörikestraße 36).

Historisch betrachtet hat der Rugby-Sport dabei in Kassel eine deutlich ältere Geschichte. Ein paar Stichworte zur Gegenwart und Vergangenheit. Die Geschichte

Der Deutsche Rugby-Verband (DRV) ist der Dachverband von 13 deutschen Rugby-Union-Landesverbänden, denen wiederum mehr als 120 Rugby-Union-Vereine angehören, welche mit Rugby-Union die weltweit gesehen populärste Variante des Rugby betreiben. Der Verband wurde am 4. November 1900 in Kassel gegründet und hat heute seinen Sitz im Haus des Sports in Hannover. Die Gründung fand nach Angaben von Wikipedia kurioserweise innerhalb des wenige Monate zuvor gegründeten Deutschen Fußball-Bundes statt, da die Vereine die einen gemeinsamen Verband befürworteten, sich noch nicht durchgesetzt hatten und bereits dem DFB beigetreten waren, um die Einigung herbeizuführen.

Die Gegenwart

Rugby Cassel hat mittlerweile über 50 Mitglieder und 30 aktive Spieler. Der Klub konnte sich in der Regionalliga Hessen etablieren und hofft auf einen Aufstieg in die 3. Liga. Männer sind in der Überzahl, aber auch zehn Frauen haben sich dem Verein angeschlossen und spielen in einer Spielgemeinschaft mit Göttingen.

Gespielt wird zwischen Oktober und Mai – im Sommer gibt es zahlreiche Turniere. „Der besondere Reiz der Sportart ist die Verbindung von Kraft und Schnelligkeit sowie Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und Respekt gegenüber dem Gegner“, sagt Jochen Krause, der Vize-Kapitän von Rugby Cassel. Die Mitglieder des Kasseler Vereins trainieren zwei- bis dreimal wöchentlich und bieten auch ein Kindertraining an.

In ganz Deutschland gab es 2016 124 Rugby-Vereine mit 14 300 Mitgliedern. Training und Nachwuchs

Rugby Cassel setzt auf regelmäßige Nachwuchsarbeit und bietet neben dem wöchentlichen Kindertraining Schnuppertrainings an Horten und Grundschulen an. Zudem wird eine Rugby-AG an der Reformschule (eine weitere Rugby-AG an der Fasanenhofschule befindet sich im Aufbau) betreut.

Das Training findet montags und donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr auf dem Sportplatz Fasanenhof statt. • Das Jubiläumsfest an der Mörikestraße beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Um 14 und 15.30 Uhr sind Freunschaftsspiele geplant. Es gibt die Möglichkeit, selbst einen Praxistest zu machen und sich die Regeln erklären zu lassen. Für Verpflegung ist gesorgt.