Julian Weber: „Kassel war der Startpunkt“

Von: Martin Scholz

Leichtathletik Speerwerfer Julian Weber kommt als Favorit ins Auestadio. Nun spricht er über seine Entwicklung und Pläne.

Kassel/Berlin – Den ersten Interviewtermin vor ein paar Wochen musste Speerwurf-Europameister Julian Weber absagen. Der Grund: Es hatte sich kurzfristig die Gelegenheit ergeben, ein Heimspiel der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga zu besuchen. Etwas später war Weber dann aber in Berlin problemlos erreichbar. Wir sprachen mit ihm über seine Entwicklung, seine Pläne für die Zukunft sowie über die Deutschen Meisterschaften im Kasseler Auestadion. Und natürlich über Handball.

Wie war es beim Handbalspiel der Füchse Berlin? Ist das Ihr Lieblingsteam?

Ich bin einfach insgesamt ein großer Handballfan. Unsere Familie liebt Handball, meine Schwester spielte in der 2. Liga und mein Bruder hat in Ludwigshafen in der Bundesliga gespielt. Jetzt lebe ich in Berlin, und da genieße ich natürlich gern die Atmosphäre bei den Füchsen.

Volle Kraft voraus: Der Speerwerfer Julian Weber beim Diamond-League-Meeting in Doha im Mai. Im Kasseler Auestadion will Weber seinen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen. © Noushad Thekkayil/IMAGO

Handball hatte früher mal eine recht große Bedeutung, oder?

Auf alle Fälle. Ich war da eigentlich auch talentiert und auf einem guten Weg.

Aber dann sind Sie zum Speerwurf gekommen. Wie kam das?

Ein früherer Trainer hatte mich gefragt, ob ich Speerwurf nicht einfach mal ausprobieren wolle. An dem Tag war auch ein Wettkampf, und den habe ich gewonnen. Da habe ich dann gemerkt, dass sich was draus machen lässt. Ich habe dann Speerwurf trainiert, aber noch eine ganze Weile nebenbei Handball gespielt. Da habe ich mir zum Abschluss noch einen Trümmerbruch im Daumen geholt und musste danach beim Speerwurf die Grifftechnik umstellen. Inzwischen halte ich den Speer zwischen Zeige- und Mittelfinger, was sehr selten vorkommt.

Mit dieser Technik sind Sie inzwischen zweifacher Deutscher Meister und amtierender Europameister? Nach Kassel kommen Sie damit als Favorit, oder?

Das könnte man so sehen. Ich bin auf alle Fälle recht gut drauf und habe mich wieder in der Weltspitze etabliert. Die Saison sehe ich daher im Moment sehr positiv, obwohl Andreas Hofmann wegen eines Kreuzbandrisses nicht mit dabei sein wird. Thomas Roehler und Johannes Vetter werden wohl in Kassel dabei sein. Beide arbeiten an ihrem Comeback.

2016 waren Sie ja schon mal hier und haben Silber gewonnen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Stadt und das Auestadion?

Ich habe mir vor dem Interview nochmal die Videos von 2016 angeschaut. Meine Erinnerung an Kassel ist sehr schön, weil mir ab der Deutschen Meisterschaft 2016 der Vorstoß in die Weltspitze gelungen ist. Kassel war der Startpunkt für diese Entwicklung.

Was denken Sie, wenn ich die Zahl 90 nenne?

Die Zahl habe ich in letzter Zeit häufiger gehört. 90 Meter zu werfen, ist für jeden Speerwerfer ein Traum. Natürlich will ich da hinkommen, aber für solche Leistungen muss nicht nur die Form stimmen. Auch die äußeren Bedingungen im Stadion müssen passen.

Unabhängig davon: In Kassel geht es ja nicht nur um den Titel, sondern auch um die WM-Quali. Die ist kein Problem, oder?

Die WM-Norm liegt bei 85,20 Metern – das sollte eigentlich drin sein. Ich bin so gut wie gesetzt und plane für Budapest.

Und dafür fühlen Sie sich aber fit, oder?

Gerade wegen etlicher Verletzungen in der Vergangenheit habe ich meinen Körper so kennengelernt, dass ich eigentlich genau weiß, was ich brauche. Ich fühle mich stabil und leistungsbereit, habe in Potsdam und Berlin ein starkes Team und optimale Bedingungen am Olympia-Stützpunkt. Ich werfe aktuell mit einem guten Körpergefühl.

Wie bekommt man das?

Das Training muss gut, darf aber nicht zu viel sein. Da muss ich mich auch selbst zügeln. Und für mich ist die Regeneration besonders wichtig. Dazu zählen auch Yoga, Stretching und Gymnastik, um mich geschmeidig und gut zu fühlen.

Und für Sie selbst: Wohin soll die sportliche Reise noch gehen?

Ich sehe eine Reise mit vielen Goldmedaillen. In diesem Jahr möchte ich bei der WM in Budapest auf dem Podest stehen. Das Gleiche gilt für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. In Tokio war ich Vierter – da ist noch Luft nach oben. Es ist an der Zeit für eine Medaille bei einem der ganz großen internationalen Wettkämpfe.

Und danach? Vielleicht nochmal etwas Handball?

Über Handball denke ich immer mal wieder nach. Ich wollte schon mal wieder ein bisschen spielen, habe aber im Moment Angst vor Verletzungen. Jetzt ist erstmal Speerwerfen angesagt, aber wenn der Körper es später zulässt, kann ich mir gut vorstellen, mich nochmal bei einem Handballverein anzumelden.

(Martin Scholz)