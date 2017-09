Kampf um Pole Position könnte eng werden für Vettel

Großer Preis von Singapur

+ © Wong Maye-E Fuhr beim Training in Singapur noch hinterher: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Wong Maye-E © Wong Maye-E

Wer die Pole in Singapur holte, gewann in sieben von neun Fällen auch das Rennen. Sebastian Vettel will sie nun wieder einfahren, er gilt als Favorit. Wenn da Red Bull nicht wäre. Was Mercedes auf seinem Problemkurs draufhat, muss man noch abwarten.