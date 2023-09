Einmal nur Fußspuren, einmal dem Bären ganz nah: Skistar filmt Tierbegegnung im Urlaub

Von: Andreas Knobloch

Im Urlaub kann man allerhand erleben, wenn man will. Skistar Conny Hütter hat einen Bären gefilmt, dem sie ganz nah gekommen ist.

München – Erlebinsurlaub oder einfach nur relaxen? Diese Frage hat Conny Hütter für sich ganz klar beantwortet. Die österreichische Wintersportlerin hatte wohl Lust auf ein Abenteuer und ist dabei einem Bären ganz schön nahegekommen. Immer wieder waren Bären Thema in Südtirol, Österreich und Bayern.

Skistar Conny Hütter in Kanada – und sie begegnet einem Bären

Hütter aber hat einen kanadischen Bären gefilmt, der nah an ihrer Fensterscheibe vorbeigeschlichen ist. Die Bronzemedaillen-Gewinnerin der WM 2023 hat ihre Auszeit in Übersee verbracht und das mit einem kleinen Filmchen für ihre Follower dokumentiert. Das Video beginnt eben mit dem Bären, bei dem sich Hütter, sollte sie das Fahrzeug nicht verlassen haben, nie in Gefahr befand. Dazu schreibt sie: „Canada, you stole my heart. Unbelievable experience“, zu deutsch: „Kanada, du hast mein Herz gestohlen. Unglaubliche Erfahrung“.

Hütter, die sich 2022 von ihrem Freund getrennt hatte, war in der Nähe von Whitehorse, wie der Kommentarspalte zu entnehmen ist. Dort fragte sie nämlich die ehemalige Konkurrentin Marie-Michele Gagnon, die hoffentlich nie einen Doppelnamen annehmen wird, wo sie denn gewesen sei. Whitehorse liegt im Staat Yukon im Nordwesten Kanadas nahe der Grenze zu Alaska.

Wintersportlerin war sogar in der „kleinsten Wüste der Welt“

Auf ihrem Video sind mehrere Eindrücke der Reise zu sehen. Wie sie mit dem Zug fuhr und eine tolle Aussicht genießen konnte. Wie sie grillte und mit einer kleinen Propellermaschine vom Wasser aus startete. Auf einem anderen Foto zeigt sie einen Fisch, den sie selbst beim Angeln gefangen hat. Sie ist auch durch den Carcross Desert gegangen – hier fand sie Tatzenspuren, womöglich die eines Bären. Der Ort gilt als „kleinste Wüste der Welt“. Sieht ganz danach aus, als ob die Österreicherin reichlich erlebt und viel Spaß gehabt hat.

