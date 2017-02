3:6-Pleite - Huskies verspielen 2:0-Führung in Riessersee

Garmisch. Selbst ein starkes erstes Drittel mit einer 2:0-Führung hat Kassels Eishockeyspielern nicht zum ersten Saisonsieg gegen den SC Riessersee verholfen.

Beim 3:6 (2:0, 1:3, 0:3) bauten die Huskies Mitte des zweiten Drittels ab und kassierten eine bittere Pleite gegen ein Team aus der hinteren Tabellenhälfte.

Dabei war Start der Gäste doch so hervorragend. Trainer Rico Rossi hatte Verteidiger Esa Lehikoinen aus dem Kader genommen, ließ das Trio Braden Pimm, Derek DeBlois und Jack Downing stürmen. Das zahlte sich anfangs aus. Die Gäste hatten die Partie im Griff, führten durch Pimm (5.) und Thomas Merl (9.) verdient.

Daran schien sich im Mitteldrittel zunächst nichts zu ändern. Rantas Anschlusstreffer konterte Manuel Klinke in Überzahl mit dem dritten Treffer (31.). Doch dann kippte die Partie plötzlich. Die Gastgeber wurden bissiger – und das zeigte Wirkung. Vollmer ebenfalls in Überzahl (33.) und Loiseau (36.) sorgten für den Ausgleich. Das war schon schlimm genug, kam aber noch schlimmer. Zu Beginn des letzten Drittels brachte Hüfner die Gastgeber sogar in Führung. Die Huskies überstanden danach zwar eine doppelte Unterzahl, in Tritt aber kamen sie nicht mehr. Loiseau machte mit zwei weiteren Treffern alles klar gegen enttäuschende Huskies, die wichtige Punkte verspielten.

SR: Bidoul (Sonthofen), Z: .1400,

Tore: 0:1 (4:50) Pimm (Boiarchinov, Hanusch), 0:2 (8:20), Merl (Pimm), 1:2 (26:07) Ranta (Loiseau, Beck), 1:3 (30:04) Klinge (Hanusch, Hungerecker - 5:4), 2:3 (32:19) Vollmer (Loiseau, Rimbeck - 5:4), 3:3 (36:11) Driendl (Quaas), 4:3 (42:54) Hüfner, 5:3 (59:54) Loiseau ( Oakley , Hüfner ),

Strafminuten: Riessersee 10 - Kassel 16 + 10 Boiarchinov.

Von Oliver Rabürer