89ers verlieren letztes Hauptrundenspiel

Kassel. Die EJ Kassel 89ers haben das letzte Spiel in der Hessenliga-Hauptrunde verloren: Bei den Löwen Frankfurt unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Kolodziejczak deutlich mit 1:7 (0:2, 0:1, 1:4). „Gegen Frankfurt verliert man natürlich nicht gern“, sagte „Kollo“ nach der Partie. „Aber da wir bereits für die Playoffs qualifiziert sind und es letztlich um nichts mehr ging, fällt die Niederlage nicht so sehr ins Gewicht.“

Kassel war nicht in Vollbesetzung angetreten. So waren die Gastgeber von Beginn an überlegen und gingen bereits nach 38 Sekunden mit 1:0 in Führung. Den Ehrentreffer für die 89ers erzielte Nils Feustel in der 53. Spielminute mit seinem Tor zum 1:5. Punktgleich mit den Löwen schließen die Nordhessen die Hauptrunde auf Platz vier ab. Erster sind die Eifel Mosel Bären Bitburg, gefolgt von den Darmstadt Dukes. Alle vier Teams treten ab der kommenden Woche in den Playoffs gegeneinander an.

In der NRW-Bezirksliga der Damen mussten die Ice Cats Kassel eine 0:21 (0:6, 0:8, 0:7)-Schlappe gegen die Ratinger Ice Aliens hinnehmen. Der Tabellenführer spielte seine Überlegenheit auch auswärts voll aus und legte mit einem Doppelschlag in der siebten Spielminute den Grundstein zum Erfolg. (ca)