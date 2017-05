Ein Husky ist bei der Eishockey-WM in Köln dabei

Kassel. Die Zeiten, in denen Kasseler Eishockeyspieler sogar bei Weltmeisterschaften dabei waren, sie sind schon eine ganze Weile her. Und jetzt kein Thema. Dachten viele.

Und dann spielte am Samstag bei der WM in Köln die deutsche Auswahl gegen Italien – und gegen Alex Lambacher.

Tatsächlich. Da hat es ein Kasseler aus der zweiten Liga bis ins WM-Team der Italiener von Trainer Stefan Mair geschafft. Noch kurioser: Rechtsaußen Lambacher hat in der vergangenen Saison nicht nur 14 Einsätze ohne Treffer für die Huskies bestritten, sondern deren elf mit fünf Toren auch für Oberligist Hannover Indians.

Wie das geht? Ganz einfach. Der in Brixen (Bressanone) geborene Südtiroler war als 14-jähriges Talent zum U-16-Team der Jungadler Mannheim in die Schüler-Bundesliga gewechselt. Dort hat er die Nachwuchsteams durchlaufen, Titel geholt, aber stets beide Staatsbürgerschaften behalten – die deutsche wie die italienische. Dadurch konnte er in den Junioren-Nationalteams der Italiener spielen und sich so für die Männer-Auswahl empfehlen. Nach Kassel und Hannover kam er, um Spielpraxis zu sammeln.

Hat sich prima ausgezahlt für den 20-Jährigen. Auch wenn es zum Weiterkommen bei der WM nicht reichen wird. Denn selbst wenn Lambacher in seinem elften Länderspiel mit seinem Team heute um 16.15 Uhr die Dänen schlagen sollte, wird es trotz des gewonnenen Direktvergleichs nichts mit dem Klassenerhalt. Das Bittere: Die Dänen sind als WM-Co-Gastgeber für 2018 in der A-Gruppe gesetzt.

„Für mich ist wichtig, gegen die Topleute hier zu spielen und mir viel von ihnen abzu- gucken“, sagt Lambacher. Sein Motto: „Ich will mit harter Arbeit die fehlende Erfahrung und Physis wettmachen.“

Für die Saison 17/18 steht er weiterhin in Mannheim unter Vertrag. „Wir bemühen uns um eine grundsätzliche Fortsetzung der Kooperation mit den Adlern“, sagt Huskies-Trainer Rico Rossi, der Kanadier mit Wurzeln in – Italien. „Dazu gehört auch, dass wir wieder mit Alex planen.“ Und Alex bestätigt das, der WM-Spieler.

Übrigens: Vor Lambacher war aus Italien schon Roland Ramoser (44) ein Husky, zu DEL-Zeiten von 1997 bis ’99. Er nahm von 1994 bis 2010 (!) sogar an 13 A-Weltmeisterschaften teil.