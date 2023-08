Trainingsauftakt der Kassel Huskies: Auch auf dem Eis ist’s jetzt wieder laut

Von: Björn Friedrichs

Teilen

Gute Laune, aber auch klare Kommandos gab es beim Auftakttraining der Kassel Huskies. Hier gibt Trainer Bo Subr (Zweiter v. links) Anweisungen an (von links) Joel Lowry, Oleg Tschwanow, Hans Detsch und Lois Spitzner. © Andreas Fischer

Jetzt sind die Kassel Huskies auch offiziell wieder zurück auf dem Eis: Am Montag stand der Trainingsauftakt auf dem Programm. Wir waren dabei.

Kassel – Um 7.45 Uhr macht Fabian Körber das Licht an. Der Betreuer ist der Erste aus dem Tross der Kassel Huskies in der Eissporthalle. Wie eigentlich immer. Aber an diesem Montag, an dem der Eishockey-Zweitligist offiziell in die Vorbereitung startet, ist auch er – Körber: „Sonst komme ich meist um 8 Uhr“ – etwas früher dran als sonst. Schließlich soll alles bestens vorbereitet sein, ehe die Spieler kommen.

Drei Stunden später ist ordentlich was los in der Halle. Rechts, auf der Seite gegenüber des Heubodens, wird geschraubt, gebohrt, gearbeitet. Es ist laut, die Baustelle Eissporthalle macht auch an diesem ersten Trainingstag keine Pause. Doch auch auf dem Eis ist es vorbei mit der sommerlichen Ruhe. Um 9.15 Uhr wartet eine Krafteinheit – angeleitet von Andreas Schumacher – auf die Profis, um 10.30 Uhr stehen dann die ersten Spieler auf dem Eis.

Beim Trainingsauftakt mit dabei: die Torhüter Brandon Maxwell (rechts) und Kristian Hufsky. © Andreas Fischer

Extraschicht für acht Stürmer

Die drei Torhüter arbeiten auf der Seite unter dem Heuboden mit Co-Trainer Jan Melichar, gegenüber leitet Chefcoach Bo Subr eine Technik-Übung für acht Stürmer. „Bei mir ist die Vorfreude riesig, auch wenn sich niemand auf eine Vorbereitung so richtig freuen sollte“, sagt Neuzugang und Rückkehrer Yannick Valenti schmunzelnd. „Ich freue mich vor allem auf nächste Woche Sonntag, wenn der Puck wieder fällt“, blickt er auf das erste Vorbereitungsspiel gegen DEL-Klub Wolfsburg voraus. Valenti und seine Kollegen haben trotz der anstehenden Anstrengungen sichtbar Spaß. Als Joel Lowry, der am Morgen der erste Spieler in der Halle war, stolpert und zu Fall kommt, johlen seine Kollegen mit Grinsen im Gesicht.

Während die besagten acht Stürmer schon über das Eis wetzen, ist der Rest des Kaders in der Kabine, lockert und dehnt sich, bereitet die Schläger mit Tape vor. Sie werden diese kleine Extra-Einheit in den kommenden Tagen absolvieren. Um kurz nach 11, nachdem die Eismaschine ihre Runden gedreht hat, geht das Training dann für die ganze Mannschaft los. Die Sportdirektoren Hugo Boisvert und Manuel Klinge sind genauso vor Ort wie zwischendurch auch die beiden Geschäftsführer Paul Sinizin und Joe Gibbs, der mit dem angeschlagenen Pierre Preto spricht.

Viele Schüsse, viele Kommandos

Auf dem Eis geht die Post ab. 23 Feldspieler tummeln sich jetzt dort, viel Bewegung, viele Schüsse, schneller Spielaufbau mit Abschlüssen in Überzahl, es knallt links und rechts. Auch für die Torhüter gibt es alle Hände voll zu tun. Das Trio Brandon Maxwell, Philipp Maurer und Kristian Hufsky teilt sich die beiden Tore auf, wechselt sich immer wieder abklatschend ab. Der erfahrene Maxwell schlüpft auch in die Rolle des Mentors, gibt in seiner Pause beispielsweise U20-Stürmer Connor Korte Tipps in Sachen Sichtbehinderung.

Betreuer Frank Schönewolf beobachtet das Training der Kassel Huskies. © Fischer, Andreas

Trainer Subr ruft immer wieder Kommandos und Anweisungen zu seinen Spielern, sagt, was er sehen will. Frank Schönewolf, seit Jahrzehnten Betreuer bei den Huskies, sitzt auf der Spielerbank und beobachtet alles genau.

Um kurz vor 12 geht es für die Spieler in die Kabine. Aber nur kurz. Denn noch einmal wird das Eis aufbereitet, dann warten nochmal vier, fünf Übungen. Die Vorbereitungszeit ist eine schweißtreibende. „Du kannst im Sommer so viel trainieren, wie du willst. Beim ersten Mal auf dem Eis stirbt man trotzdem“, sagt Hans Detsch grinsend. Er ergänzt aber auch: „Es geht allen gut – morgen auch.“ Muss es auch. Schließlich geht’s am nächsten Tag weiter. Die Huskies wollen fit sein für den Saisonstart in knapp sechs Wochen. (Björn Friedrichs)