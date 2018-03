Weitere Verstärkung für Kassel: Verteidiger Alex Roach ist jetzt ein Husky

Kassel. Noch ein Neuer für die Huskies: Einen Tag nach dem kanadischen Stürmer Matt Neal verstärkt auch Verteidiger Alex Roach den Kader des Kasseler Eishockey-Zweitligisten.

Der Deutsch-Kanadier, 24 Jahre alt, hat in der vergangenen Saison 32 DEL-Spiele für die Eisbären Berlin bestritt. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er 25 Einsätze für das Wolfsburger DEL-Team und als Förderlizenzler acht Spiele für den Kasseler DEL2-Rivalen Crimmitschau.

Bei den Huskies wurde er bis zum Saisonende fest verpflichtet und ist mit dem Team bereits auf dem Weg zum Freitag-Gastspiel in Ravensburg. Die Hauptrunde endet am 4. März. Die Playoffs starten am 6. März mit den Pre-playoffs. Erst gestern verpflichteten die Huskies den kanadischen Stürmer Matt Neal.

Video: So hat sich Roach in Berlin vorgestellt