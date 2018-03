Als Außenseiter ins Derby: Was für und was gegen die Huskies spricht

Wer ist am Ende obenauf? Die Kassel Huskies, hier Alex Lambacher (oben), und die Löwen Frankfurt, hier Eric Valentin, wollen sich in der Viertelfinal-Serie der Playoffs einen packenden Kampf liefern.

Kassel. Es ist das dritte Playoff-Derby in Folge: Ab dem 13. März treffen die Kassel Huskies im Viertelfinale der DEL2 im Eishockey-Klassiker auf die Löwen Frankfurt.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Rico Rossi mit der 2:4-Niederlage gegen Bietigheim Platz vier und das Heimrecht verspielt hat, müssen die Nordhessen in der Serie „best of seven“ im ersten Spiel auswärts antreten. Klar ist: Nach einer wenig zufriedenstellenden Hauptrunde gehen die Nordhessen als Außenseiter in das Duell. Was jetzt noch für, und was gegen die Huskies spricht:

FÜR DIE HUSKIES SPRICHT:

Die Erinnerung: Am Sonntag nach der Niederlage gegen Bietigheim wurden durchaus Erinnerungen wach an das Meisterjahr 2016. Damals hatten die Huskies am letzten Spieltag Platz drei an Ravensburg verloren. Plötzlich hieß auch damals der Gegner Frankfurt. Und damals wie heute herrschte große Skepsis. Was folgte, war der Sweep. Vier Spiele, vier Siege. Das Derby war für die Huskies die Initialzündung zum Titel.

Die bisherige Saison: Die Löwen liegen den Huskies. Drei von vier Duellen haben die Kasseler gewonnen. Zweimal siegten sie nach Verlängerung 4:3, zuletzt in eigener Halle 5:1. Nur zu Saisonbeginn gab’s ein 4:5 am Ratsweg. Rossi sagt: „Auch wenn wir gern Platz vier geschafft hätten: Frankfurt ist ein gutes Los, das wird eine großartige Serie.“

Die Neuzugänge: Mit Sam Povorozniouk, Alex Roach und Matt Neal haben die Huskies drei Spieler geholt, die die Konkurrenz schüren und für den Konkurrenten zum unangenehmen Überraschungsfaktor werden können.

Die Fans: Frankfurt kommt. Mehr bedarf es nicht, um die Anhänger der Huskies zu motivieren. Im besten Fall ist es ihre Unterstützung – auch auswärts – die die Mannschaft zum Sieg treibt.

WAS GEGEN DIE HUSKIES SPRICHT:

Das fehlende Heimrecht: Als Vierter wäre es für die Huskies nicht gegen Frankfurt gegangen. Jetzt sind sie Sechster, es kommt zum Derby – und das Heimrecht liegt bei Frankfurt. Das ist kein unerheblicher Faktor, sollte es in der Serie zu einem entscheidenden siebten Spiel kommen. Rossi: „Auch das erste Spiel in den Playoffs zu Hause auszutragen, ist ein Vorteil.“

Die Verletzten: Könnte ein Faktor werden – je nachdem, wie schlimm es die Betroffenen erwischt hat. Michi Christ, der schon im zweiten Drittel gegen Bietigheim nicht mehr dabei war, war später mit Knieschiene und Krücken unterwegs. Eine genaue Diagnose lag noch nicht vor. Einer mit seinem Kämpferherz würde gerade in der Serie gegen Frankfurt doppelt fehlen. Bei Verteidiger Mike Little und Patrick Klöpper halten sich die Huskies bedeckt: „Wir schauen von Tag zu Tag“, sagt Rossi.

Die Tendenz: Die Huskies haben sich vor allem im neuen Jahr wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Die einzige Konstante war die Inkonstanz. Immer, wenn Hoffnung auf eine Wende bestand, folgten Niederlagen. Gern auch mal gegen die Kellerkinder der Liga. Auch innerhalb der 60 Minuten eines Spiels schwanken die Huskies zu sehr. Das unterstrich das letzte Wochenende. In Ravensburg folgte zwei ordentlichen Durchgängen ein 0:4 im Schlussdrittel. Am Sonntag gegen Bietigheim war das Mitteldrittel äußerst schwach. Von den letzten sieben Partien haben die Kasseler nur zwei gewonnen. Eine allerdings gegen Frankfurt.

Die mangelnde Einheit: Die kurzfristige Verpflichtung dreier Spieler kann der erwähnte Vorteil sein, andere sehen darin einen Verzweiflungsakt. Fakt ist: Der Umbau des Teams, durch die jüngsten Verletztungen noch verstärkt, sorgt nicht dafür, dass die Huskies ein eingespieltes Team auf das Eis schicken. Der Umbau der Reihen ist ohnehin einer der Punkte, die seine Kritiker Rossi gern vorwerfen. Gegen Bietigheim wurde das vor allem bei einer katastrophalen doppelten Überzahl deutlich. Und: Anders als in den Vorjahren wirken diese Huskies bisher nicht wie eine Einheit, die gemeinsam für ihr Ziel kämpft.

Die Stimmung: Muss nicht viel zu gesagt werden. Selten war sie rund um die Huskies so mäßig wie in dieser Saison. Wenn der Start in die Playoffs daneben geht, droht sie frostig zu werden.