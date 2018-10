Kassel Huskies: Rico Rossi ist nicht länger Trainer - Nachfolger steht schon fest

Paukenschlag bei den Kassel Huskies: Rico Rossi ist nicht länger Trainer bei den Schlittenhunden. Für ihn übernimmt ab sofort Bobby Carpenter.

Rico Rossi wird zunächst bis zum Saisonende die sportliche Leitung übernehmen. Dabei wird er weiterhin von Manuel Klinge unterstützt.

Damit werde die begonnene Neustrukturierung der Kassel Huskies weiter umgesetzt und die bereits geplante Position der sportlichen Leitung besetzt, schreibt der Verein am Abend in einer Pressemitteilung. „Wir reagieren damit auf der einen Seite auf die aktuelle sportliche Situation", so Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. Gleichzeitig solle aber auch die künftige Weiterentwicklung gestärkt werden. Mit Rico Rossi werde sich nun hauptamtlich ein erfahrener Eishockeyfachmann unter anderem um das Talentscouting und die Förderung der Talente kümmern.

+ Er ist der Neue: Bobby Carpenter. © Alexander Demianchuk/TASS/DPA-PA

Mit Robert "Bobby" Carpenter übernimmt ein ehemaliger NHL-Superstar das Training der Huskies. Der 55-jährige absolvierte als Spieler über 1300 NHL-Spiele - unter anderem für die Washington Capitals, die New York Rangers, die Los Angeles Kings und die New Jersey Devils. Mit den Devils gewann Bobby Carpenter 1995 den prestigeträchtigen Stanley-Cup-Titel.

Ab 2009 war Carpenter Talentkoordinator der Toronto Maple Leafs und zuletzt von Dezember 2017 bis zum Ende der Saison 2017/2018 Cheftrainer der Kunlun Red Starts in der höchsten russischen Eishockeyliga KHL. „Wir sind froh, dass wir Bobby Carpenter mit all seinen Erfahrungen für uns gewinnen konnten“, sagt Joe Gibbs.

Zuletzt hatte es von Seiten der Fans viel Kritik an Rossi gegeben - nicht zuletzt wegen fünf Niederlagen in den letzten sieben Spielen. Joe Gibbs hatte sich vor zwei Wochen noch deutlich hinter Rossi gestellt. „Wir sind doch nicht die Bayern", hatte der Huskies-Chef gesagt. Und: "Wir haben viel Personal getauscht. Wir bitten die Fans um Geduld."

Bei einer Pressekonferenz wird Bobby Carpenter am morgigen Mittwoch ab 11.30 Uhr vorgestellt. Die HNA wird die Pressekonferenz live im Video übertragen.

Dresdner Eislöwen feuern Trainer Jochen Molling

Auch die Dresdner Eislöwen haben am Dienstag bekannt gegeben, dass sie ihren Trainer entlassen. Der Klub reagierte damit auf die anhaltende Negativserie.