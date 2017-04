Vertrag verlängert: Braden Pimm bleibt ein Husky

Kassel. Stürmer Braden Pimm bleibt bei den Kassel Huskies. Sein Vertrag wurde um ein Jahr verlängert, sodass der Kanadier nun in seine dritte Saison bei den Kasselern geht.

Das teilte der Verein am Freitagabend mit.

Die Kassel Huskies haben damit die erste Kontingentstelle für die Saison 2017/18 vergeben. In der abgelaufenen Hauptrunde kam Pimm auf 45 Scorerpunkte, in den Playoffs legte er in neun Spielen weitere zwölf Punkte nach. Zudem wurde er zusammen mit Kapitän Manuel Klinge bester Huskies-Scorer.

Cheftrainer Rico Rossi ist zufrieden mit der Personalie Pimm: „Natürlich freuen wir uns über diese Vertragsverlängerung. Wir wissen, was wir an Braden haben und Braden weiß auch, was er an uns hat.“ Für Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs hat sich Pimm während der vergangenen zwei Jahre Stück für Stück gesteigert und sich in dieser Zeit zu einer Führungsfigur entwickelt.