Vorläufiger Spielplan steht: Déjà-vu für die Kassel Huskies

Von: Björn Friedrichs

Blickt mit Vorfreude auf den Saisonstart: Joel Keussen trifft mit den Kassel Huskies auf alte Bekannte und neue Gesichter. © Dieter Schachtschneider

Der vorläufige Spielplan der DEL2 steht. Für die Kassel Huskies geht es zum Auftakt gegen den gleichen Gegner wie schon vergangene Saison.

Kassel – Ist schon wieder 2022? Die Kassel Huskies starten mit einem Déjà-vu in die neue Saison der zweiten Deutschen Eishockey-Liga (DEL2). Nach der Auslosung des vorläufigen Spielplans heißt der erste Gegner wie schon im Vorjahr ESV Kaufbeuren. Diesmal aber starten die Huskies – anders als 2022 – am Freitag, 15. September, in der eigenen Halle.

„Das ist eine ganz gute Standortbestimmung für uns. Kaufbeuren hat zuletzt eine super Saison gespielt, das ist ein starker Gegner“, sagt Joel Keussen. Der Verteidiger der Huskies konnte den Livestream zur Spielplan-Auslosung auf der Facebookseite der DEL2 am Donnerstagabend nicht mitverfolgen (siehe unten). „Ich habe zwar noch einen Facebookaccount, vor zwei oder drei Jahren aber meine Zugangsdaten verloren“, erzählt der 31-Jährige lachend.

Kniffliges erstes Auswärtsspiel

Auswärts geht es für die Huskies beim Aufsteiger los. Am Sonntag, 17. September, treten sie bei den Starbulls Rosenheim an. Keine leichte Aufgabe, weiß Keussen – nicht nur wegen der vergangenen beiden Spielzeiten, als die Huskies ihre ersten Auswärtspartien bei den jeweiligen Aufsteiger Selb (3:4) und Regensburg (6:7 n.P.) verloren. „Rosenheim bringt Aufstiegseuphorie mit, das Stadion wird voll sein. Außerdem sind sie kein klassischer Aufsteiger. Sie haben Spieler wie Tyler McNeely, C.J. Stretch, Norman Hauner, die Ex-Huskies Denis Shevyrin und Lukas Laub – ich rechne damit, dass sie um die direkten Playoff-Plätze mitspielen“, sagt Keussen.

Trotz zweier kniffliger Aufgaben zum Saisonstart hofft der Kasseler Leistungsträger auf positive Ergebnisse. „Ein guter Start ist total wichtig, da sammelt man Selbstvertrauen, bekommt Automatismen ins Spiel. Klar ist die Hauptrunde wichtig, aber wir sollten uns dennoch nicht zu sehr auf den Start oder die Mitte der Saison konzentrieren. Wer weiß es besser als wir, dass die Topleistung in den Playoffs da sein muss?“, so Keussen.

Heimspiele in der Weihnachtszeit, Derby zum Jahresauftakt

Laut vorläufigem Spielplan treffen die Huskies am zweiten Wochenende zuhause auf Regensburg, dann geht es nach Krefeld zum Duell zweier Aufstiegsanwärter. „So früh in der Saison ist das ein Schuss ins Blaue, aber das kann schon auch sehr interessant werden“, sagt Keussen. Anders als vergangenes Jahr haben die Huskies laut vorläufigem Spielplan außerdem in der Weihnachtszeit am 26. und 28. Dezember zwei Heimspiele. Das erste Duell des Jahres 2024 hält ein Derby bereit: Am 2. Januar soll der EC Bad Nauheim in Kassel gastieren. Der endgültige Plan soll am 3. August feststehen. (Björn Friedrichs)