Heute startet das Playoff-Finale in der DEL: Wer krönt sich zum Meister?

Der alte Serienmeister fordert das neue Topteam, auf der Trainerbank gibt’s ein Duell zweier Stanley-Cup-Champions: Zum Endspiel-Auftakt um die Deutsche Meisterschaft versprechen Red Bull München und die Eisbären Berlin Eishockey der Extraklasse.

Von heute (19.30 Uhr/Sport1) an geht’s in maximal sieben Partien um die DEL-Trophäe. „Die beiden besten Teams des Jahres stehen im Finale. Bei ihnen passt einfach alles“, sagt Derek Dinger. Der Kasseler mit insgesamt 501 Einsätzen in der DEL hat mit den Augsburger Panthern in dieser Saison gegen beide Teams gespielt und blickt nun auf die Serie.

München

+ Gelingt ihm der dritte Meistertriumph? Don Jackson, Coach des EHC Red Bull München. © Tobias Hase/dpa

Nicht nur, dass der Meister der beiden Vorjahre die Hauptrunde auf Rang eins beendete. Es folgte ein Durchmarsch durch die Playoffs: 4:0 in der Serie gegen Bremerhaven im Viertelfinale, 4:1 gegen die Adler aus Mannheim. „Diese Mannschaft trägt das Gewinner-Gen in sich. Die Spieler wissen, was es braucht, um Meister zu werden. Das ist ihr großes Plus. Jeder ordnet persönliche Interessen dem Mannschaftserfolg unter“, charakterisiert Verteidiger Dinger den Ligaprimus, der dank der Millionen von Hauptsponsor Red Bull viele Stars unter Vertrag hat – darunter viele Nationalspieler und deutsche Silbermedaillengewinner der Winterspiele von Pyeongchang.

Allein die drei Top-Scorer des Teams stehen für höchste Eishockey-Qualität: „Keith Aucoin glänzt als Vorlagengeber, Brooks Macek ist ein richtiger Goalgetter und Dominik Kahun ein hungriger junger deutscher Spieler“, erklärt Dinger. Olympia-Held Danny aus den Birken glänzt als Rückhalt im Tor, kassierte in zehn Playoff-Spielen im Schnitt nur zwei Gegentore. „Dass er sich durchgesetzt hat, freut mich“, sagt der Kasseler, der übrigens auch besondere Erinnerungen an die Spiele mit Augsburg im Münchner Olympia-Eisstadion hat. „Ich habe dort mal ein Tor geschossen – und da ich nicht so häufig in meiner Karriere getroffen habe, bleibt mir jeder Treffer in besonderer Erinnerung.“ Und dann ist da auch noch Trainer Don Jackson, der fünfmal als Cheftrainer mit den Eisbären Meister wurde, zuletzt zweimal mit München und somit Rekord-Coach der Liga ist. Aus gutem Grund also betont Dinger: „Ein klasse Trainer.“

Berlin

+ Er will im dritten Anlauf endlich Meistertrainer werden: Uwe Krupp im Gespräch mit den Eisbären Berlin. © Armin Weigel/dpa

Dasselbe sagt er allerdings auch über Uwe Krupp, der seit Dezember 2015 bei den Eisbären hinter der Bande steht und zum dritten Mal ein Finale erreicht hat. Einmal versalzte ihm Jackson mit Berlin die Suppe, das andere Mal Ingolstadt mit Verteidiger Dinger. „Deshalb würde ich ihm den Titel besonders gönnen“, sagt der Kasseler.

„Im Gegensatz zu München und Mannheim haben die Eisbären nicht so viele Stars in ihren Reihen, aber die Mannschaft hat eine super Chemie und bringt jede Menge Offensivpower mit.“ Dazu zählt auch Jamie MacQueen, der 2016 mit den Huskies Meister der DEL2 wurde. Aktuell ist der Kanadier drittbester Scorer, der in den bisherigen elf Playoff-Spielen gegen Wolfsburg (4:1-Seriensieg) und Nürnberg (4:2) mit drei Toren und drei Vorlagen glänzte. „Er hat super eingeschlagen“, sagt Dinger. Bemerkenswert ist auch der finnische Torhüter Petri Vehanen, der mit 40 Jahren seinen dritten Frühling erlebt. Akteure wie Frank Hördler und Jonas Müller sind noch beflügelt vom Olympia-Schwung. Hinzu kommt ein besonderes Team rund ums Team: „Viele Mitarbeiter, die zwischen 2005 und 2013 siebenmal Meister geworden sind, sind immer noch für die Organisation tätig. Da treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander.“ Zur Gegenwart gehört auch Sportdirektor Stephane Richer, der 2008 Zweitliga-Meister mit den Kassel Huskies war.

PROGNOSE

Festlegen will Dinger sich nicht: „Der Bessere gewinnt“, sagt Dinger. „Ich hoffe für die Fans auf eine lange Serie, die beste Werbung fürs Eishockey macht.“

Derek Dinger (31) wird in der neuen DEL2-Saison wieder für seinen Heimatverein Kassel Huskies aufs Eis gehen. Mit 501 DEL-Einsätzen ist er Kassels Rekordspieler in der höchsten deutschen Spielklasse. 2002 war der Verteidiger ins Internat der Eisbären Berlin gewechselt. Er ging in der DEL für die Eisbären Berlin, Kassel (2009/10), Düsseldorf, Schwenningen und Augsburg aufs Eis. Mit Ingolstadt wurde er außerdem 2014 Deutscher Meister. In der zweiten Liga spielte er zwei Jahre für Bremerhaven. Dinger reist gern, treibt viel Sport, verbringt Zeit mit seinem Hund. Er ist in festen Händen.

