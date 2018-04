DEL Playoffs: Eisbären Berlin eiskalt - 4:3-Sieg bei Meister München

München. Herausforderer Eisbären Berlin hat Titelverteidiger Red Bull München den Heimvorteil geklaut und zum Auftakt im Playoff-Traumfinale der deutschen Eishockey-Meisterschaft einen 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)-Auswärtssieg gelandet.

Der Ex-Kasseler Jamie Mac-Queen (2.) mit dem drittschnellsten Finaltreffer der Historie, Sean Backman (15.), James Sheppard (25.) und Louis-Marc Aubry (55.) trafen für die eiskalten Berliner, Jon Matsumoto (12.), Brooks Macek (28.) und Keith Aucoin (60.) vor 6142 Zuschauern für München.

Bietigheim siegt beim SCR

Auch in der DEL2 begann die Finalserie mit einem Auswärtssieg. Beim 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) der Bietigheim Steelers beim SC Riessersee erzielte Gomes in Unterzahl das 1:0 (15.), doch Sommerfeld (32.), McKnight (37.) und Cabana (59:51/5:6) drehten das Spiel.

DEB-Team gegen Slowaken

Ohne die Olympiahelden der beiden DEL-Finalisten geht das Eishockey-Nationalteam vor eigenem Publikum aufs Eis. „Es kommen neue Gesichter“, sagt DEB-Präsident Franz Reindl vor den WM-Tests am Samstag (17.45 Uhr) in Weißwasser und am Sonntag (17 Uhr/beide Sport1) in Dresden gegen die Slowaken. So steht US-Collegespieler Marc Michaelis im Fokus, aber auch der letztjährige WM-Shootingstar Frederik Tiffels und der beste deutsche DEL-Scorer Marcel Müller. (sid)