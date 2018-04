DEL Playoffs: Eisbären Berlin fordern den Meister Red Bull München

Nürnberg. Der erste Matchball saß: Die Eisbären Berlin stehen fünf Jahre nach ihrem letzten Titelgewinn wieder in der Finalserie um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft.

Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzte sich im sechsten Spiel auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) durch und gewann die packende Halbfinalserie mit 4:2. Ab Freitag kämpfen die Eisbären gegen Titelverteidiger Red Bull München um ihren achten DEL-Titel.

Torschütze des Siegtreffers war Mark Olver 3:32 Minuten vor dem Ende des Schlussdrittels (57.). Nürnberg war vor 7672 Zuschauern durch die Nationalspieler Yasin Ehliz (7.) und Leo Pföderl (35.) jeweils in Führung gegangen, die Berliner glichen jeweils fast postwendend durch Frank Hördler (9.) und Ex-Husky Jamie McQueen (38.) aus.

Die Münchner, unter dem ehemaligen Berliner Meistertrainer Don Jackson Titelgewinner der beiden vergangenen Jahre, hatten die Finalserie bereits am Freitag nach dem 5:0 und dem vierten Sieg im fünften Spiel gegen Mannheim erreicht.

DEL2: Bietigheim und Riessersee im Finale

In der DEL2 stehen mit Bietigheim und Riessersee die Finalteilnehmer fest. Die Steelers feierten im sechsten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Löwen Frankfurt den entscheidenden vierten Sieg. Justin Kelly traf kurz vor dem Ende (58.) zum 3:2. Der amtierende Meister verabschiedet sich somit in die Sommerpause, nachdem er im Viertelfinale ebenfalls in sechs Partien die Kassel Huskies ausgeschaltet hatte. Im zweiten Halbfinale gewann der SC Riessersee in Kaufbeuren 3:1. Damit entschied Riessersee die Serie mit 4:2 für sich. (dpa/mis)

