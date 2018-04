Spiel Sieben mit Kassel-Faktor: Wer krönt sich zum Meister in der DEL?

Es ist eine der besten Finalserien der DEL-Geschichte. Und die erlebt Donnerstagabend ihre Krönung. Wer wird Meister in der DEL: München oder Berlin?

Weil die Eisbären Berlin einen schon fast aussichtslos scheinenden 1:3-Rückstand in der Playoff-Serie auf vier Siege gegen München ausgeglichen haben, gibt’s nun den Showdown um die Deutsche Meisterschaft. Nach so einem hohen Rückstand ist noch nie eine Mannschaft in der DEL Meister geworden.

„Das ist eine der besten Serien, die ich jemals bestritten habe“, sagt Jamie MacQueen, 2016 Zweitliga-Meister mit den Huskies und jetzt eine der Säulen im Spiel der Eisbären. „Das ist top Werbung für die DEL und das Eishockey“, betont auch Stephane Richer, 2008 Kassels Aufstiegstrainer und seit Mai 2017 Sportdirektor in Berlin. Erstes Bully ist um 19.30 Uhr. Übertragen wird die Partie allerdings nur im kostenpflichtigen Livestream von Telekomsport.

Die Ausgangslage

Könnte für beide Teams unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite steht der erfolgsverwöhnte Meister aus München, der erstmals seit dem Aufstieg in die DEL in ein siebtes Spiel muss. In den beiden vorausgegangenen Meisterjahren hatten die Bayern alle Serien-Duelle nach maximal fünf Partien für sich entschieden. Ihnen gegenüber stehen die Eisbären, die das berühmte Momentum schon mit dem 6:5 nach Verlängerung in Spiel fünf in München auf ihre Seite gezogen haben.

+ Seit 2017 Sportdirektor in Berlin: Stephane Richer. © Archivfoto: dpa

Der Kassel-Faktor

Irgendwann zwischen dem Abschlusstraining am Mittag und dem Flug nach München gestern Abend ist Richer kurz im Büro erreichbar. „Klar, wir sind aufgeregt. In dieser Serie stecken unglaublich viele Emotionen. Das ist nichts für schwache Nerven. Wir haben auch nach dem zwischenzeitlichen 1:3 nie den Glauben aufgegeben, dass wir zurückkommen können. Wir haben uns nach jedem Spiel gesagt: Jetzt haben wir uns weitere 60 Minuten Spielzeit erobert, weitere 60 Minuten, in denen wir noch einmal alles geben können“, sagt der 51-Jährige und fügt an: „Spiel sechs war unser bestes bisher.“ Torschütze zum richtungsweisenden 3:1 war der zweite Ex-Kasseler im Team, der kanadische Stürmer Jamie MacQueen, der mit dem Overtime-Treffer in Spiel fünf die Aufholjagd überhaupt erst ermöglicht hatte. „Jamie ist sehr wichtig für uns, spielt Überzahl und bekommt viel Eiszeit.“ Fünfmal schon hat MacQueen in den Playoffs getroffen.

Auch wenn 14.200 Fans die ausverkaufte Mercedes-Benz-Arena am Dienstag in ein Tollhaus verwandelten – die Mannschaft kostete den Moment kurz aus, um sich dann gleich wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren. „Heute geht’s wieder bei null los“, sagt Richer.

Wobei er durchaus einen kleinen Vorteil auf Seiten seiner Eisbären sieht. „Klar hat München die eigenen Fans im Rücken, aber das bringt auch Druck mit sich. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen, alle vier Sturmreihen haben getroffen, außerdem sind uns wichtige Tore im Powerplay gelungen.“ Er selbst wird heute Abend die Partie von der Tribüne aus verfolgen. „Nervös bin ich, bis es losgeht. Danach kann ich ja auch nichts mehr machen.“ Krönen die Eisbären ihre Aufholjagd, wäre es auch für Richer ein besonderer Titel: seine erste Meisterschaft in der DEL als Manager und ein schönes vorgezogenes Geburtstagsgeschenk – er wird am Samstag 52 Jahre alt.

Historisches winkt

In der Playoff-Historie der DEL ist es erst einmal vorgekommen, dass eine Mannschaft ein Duell nach einem 1:3-Rückstand doch noch gewinnen konnte: Im Jahr 2008 gelang so ein Comeback den Frankfurt Lions gegen Iserlohn – allerdings im Viertelfinale. Seit Einführung der Best-of-Seven-Serie im Endspiel ist nur in der Debütsaison 2013/14 die Entscheidung erst im siebten Spiel gefallen. Damals gewann der ERC Ingolstadt mit dem Kasseler Derek Dinger gegen die Kölner Haie – und damit das Team mit dem Kassel-Faktor.

Das Finale in der DEL2 wurde bereits im fünften Spiel entschieden: Die Bietigheim Steelers sind DEL2-Meister.