Das Derby jetzt live: Kassel Huskies empfangen die Löwen Frankfurt

Derby-Zeit in der DEL2: Die Kassel Huskies empfangen am Freitag in der heimischen Eissporthalle die Löwen Frankfurt. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

radiohna is on Mixlr

Den Liveticker betreut Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Michaela Streuff und Gerald Schaumburg über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Kassel Huskies - Löwen Frankfurt -:- (Freitag, 19.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Huskies Frankfurt

Tore:

Zuschauer:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ So voll wie heute war die Halle lange nicht. 5000 Fans dürften es mindestens sein.

+++ Die mitgereisten Frankfurter Fans buhen, als Ritchie Mueller aufs Eis kommt.

+++ Die Stimmung hier in der Eishalle ist schon mal Derby-würdig, als Sven Breiter die Huskies aufs Eis holt.

+++ Es wird Muellern steht auf der Videoleinwand.

+++ Im Radio starten wir um 19.20 Uhr mit Michaela und Gerald. Hier geht's zur Mixlr-Seite.

+++ Die Löwen müssen auf Ex-Husky Mike Card und Stürmer Antti Kerälä verzichten. Dominik Meisinger und Mathieu Tousignant sind aber dabei. Das war bis heute nicht sicher.

+++ Neben Adriano Carciola (Muskelfaserriss) fehlt den Kassel Huskies am heutigen Freitag gegen die Frankfurt auch Sam Povorozniouk (Unterkörperverletzung). Von den Wolfsburger Förderlizenzlern ist lediglich Alexander Karachun dabei.

+++ Die Aufstellung der Kassel Huskies:

+++ Die Aufstellung der Frankfurter Löwen:

+++ Die Starting Six:

+++ Und der Rest:

In eigener Sache: Bisher haben wir bei den Kassel Huskies immer über den Anbieter Coveritlive getickert. Dies ist nun nicht mehr möglich. Den Ticker finden Sie ab jetzt in diesem Artikel. Für neue Beiträge klicken Sie bitte auf "+++ Ticker aktualisieren +++".

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

Huskies-Nachrichten per WhatsApp abonnieren

Sie wollen die wichtigsten Nachrichten zu den Kassel Huskies direkt aufs Handy bekommen? Dann melden Sie sich hier für den kostenlosen WhatsApp-Dienst der HNA zu den Schlittenhunden an.

______________________________

Credits Musik im Radio:

Running Order Musik 1

Light Me On Fire by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39887 Ft: Admiral Bob

Harmony by copperhead (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/copperhead/32710 Ft: Snowflake. Robert Siekawitch. Norm Peterson, Dino Rocco

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Running Order Musik 2

Spinnin' by Alex (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/AlexBeroza/32423 Ft: spinningmerkaba

Turbo Tornado by Admiral Bob (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/admiralbob77/54272 Ft: Blue Wave Theory

Tell Somebody by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39918 Ft: Admiral Bob

NuFunk by wellman (c) copyright 2010 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/wellman/27606 Ft: Palo Seco Brazz Orchestra, Trumpets || Logic 9 Sax!

Dj Rkod - Pulse (George Ellinas Remix) by George_Ellinas (c) copyright 2008 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/George_Ellinas/14073

Once Again (Original RumbleStep Mix) by cdk (c) copyright 2013 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/cdk/43797 Ft: AnalogByNature

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Rubriklistenbild: © HNA