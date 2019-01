Das Eishockey-Derby jetzt live: Kassel Huskies führen gegen Löwen Frankfurt

Derby-Zeit in der Kasseler Eissporthalle: Die Kassel Huskies empfangen heute die Löwen Frankfurt. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können Gerd Brehm, Julian Brehm und unserem Gast-Kommentator Lasse Bödefeld für das Mitteldrittel über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Bödefeld stand in dieser Saison selbst 14 Mal mit den Huskies auf dem Eis, ist Kapitän der U20-Mannschaft und spielt auch für Oberligist Braunlage. „Derbys schaue ich besonders gern. Es gibt also kein besseres Spiel für mein Radio-Debüt“, sagt er der Stürmer.

Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:0 (1. Drittel läuft)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Frankfurt

Tore: 1:0 Mueller (1. Minute, 5:4), 2:0 Povorozniouk (10.)

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

15. Minute: Die Löwen sind wieder komplett und die Huskies damit in Unterzahl.

+++ Das quittieren die Fans mit einem gellenden Pfeifkonzert.

+++ Unglaublich: Eine Strafe gibt es nicht!!

15. Minute: Christ maschiert aufs Tor der Gäste zu, wird aber von Spang von den Beinen geholt, bevor er abziehen kann. Christ rutscht daraufhin Andryukhov um.

+++ Damit geht es 17 Sekunden Vier gegen Vier weiter.

Strafe gegen die Huskies: Povorozniouk bekommt in der 15. Minute 2 Minuten für Beinstellen.

14. Minute: Zunächst wird es nicht gefährlich, weil die Huskies keinen Druck aufbauen können.

+++ Hier stehen wieder alle. Das ist kein Vergleich zu Sonntag - weder auf dem Eis noch auf den Rängen.

Strafe gegen die Löwen: Fischer muss in der 13. Minute wegen Beinstellens in die Kühlbox.

+++ So macht Derby Spaß!

13. Minute: Manning fährt mit Tempo aufs Tor der Frankfurter zu - scheitert dann allerdings an Andryukhov.

12. Minute: Manning mit einem Schuss von der Blauen Linie. Löwen-Keeper Andryukhov ist aber zur Stelle.

12. Minute: Sylvestre nimmt es mit zwei Frankfurtern auf - kann sich aber ebenfalls nicht durchsetzen.

12. Minute: Sylvestre spielt die Scheibe vors Tor der Löwen, wo sich Meilleur dann aber nicht durchsetzen kann.

+++ Povorozniouk war das, der da nach einem Zuspiel von Hennig vom rechten Bullykreis abgezogen hatte.

+++ Ramalam! Die Kasseler belohnen sich in der 10. Minute für ihre Sturm und Drang Phase und erhöhen auf 2:0.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DIE KASSEL HUSKIES!!!

+++ Frankfurt hat liebe Mühe, die Huskies in der eigenen Zone zu stoppen.

8. Minute: Trivino umkurvt das Tor, spielt auf Ritter. Der verpasst die Scheibe knapp. Schade!

8. Minute: Ritter versucht sich am rechten Pfosten durchzusetzen. Löwen-Keeper Andryukhov macht den Raum aber dicht.

8. Minute: Krüger fängt einen Schuss von Meising ab.

7. Minute: Schlagschuss von Walters - der schießt allerdings einen Mitspieler an.

+++ In den ersten 5 Minuten präsentieren sich die Huskies hier genau, wie wir das sehen wollen: angriffslustig und kämpferisch.

5. Minute: Sylvestre versucht sich am Frankfurter Tor durchzusetzen - die Scheibe rutscht knapp rechts am Pfosten vorbei.

4. Minute: Walters fängt einen Schuss von Meisinger aus dem Zentrum ab.

3. Minute: Ex-Husky Koziol taucht vor Hungerecker auf, kann sich da aber nicht durchsetzen, weil Heinrich und Hungerecker aufgepasst haben.

3. Minute: Zum ersten Mal muss Huskies-Keeper Leon Hungerecker eingreifen - nach einem Schuss von Breitkreuz. Der Schlussmann der Kassseler hat die Scheibe sicher.

+++ Frankfurt damit wieder komplett.

+++ 47 Sekunden in Unterzahl sind gespielt, da spielt Trivino die Scheibe quer auf Richie Mueller, der von links abzieht - du zu 1:0 trifft.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DIE KASSEL HUSKIES!!!

1. Minute: Die Huskies setzen sich sofort fest.

+++ Es stehen alle auf den Rängen.

+++ Nutzt das, Jungs!

1. Minute: Erste wenige Sekunden sind gespielt, da gibt es die erste Strafe gegen Frankfurt. Tousignant muss 2 Minuten auf die Bank - wegen Behinderung.

LOS GEHT'S. Das Derby läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Zur Erinnerung: Wer das Spiel kommentieren möchte, kann dies bei Mixlr tun. Dort bin ich auch am Start.

+++ Für die Frankfurter hütet Ilya Andryukhov das Tor. Ihn haben wir bisher noch nicht kennengelernt, da er verletzt war.

+++ Zwei Derbys haben die Huskies in dieser Saison verloren (am 21. September 4:5 in Frankfurt und am 2. November bitter 0:4 zuhause) und eines gewonnen: Am 23. Dezember gab's in Frankfurt ein 2:1.

+++ Nur zwei Punkte haben die Huskies aus den letzten vier Spielen mitgenommen. Der Aufschwung ist also schon wieder verpufft und die direkte Qualifikation für die Playoff-Plätze der DEL2 wohl außer Reichweite.

+++ Taylor Gron ist - wie ihr sicher mitbekommen habt - ebenfalls nicht mehr dabei. Am Montag hatte der Verein die Trennung von dem Stürmer bekannt gegeben. Rico Rossi begründet den Schritt so: "„Es ging nicht darum, ein Signal zu setzen. Vielmehr hat Tyler zuletzt die Erwartungen, die wir an ihn hatten, in vielen Punkten nicht erfüllt."

+++ Für die Kasseler hütet heute Leon Hungerecker das Tor. Marcel Melichercik ist also ebenso wie Mike Little als überzähliger Ausländer nicht dabei.

+++ Ich sag mal so: Heute müssen die Huskies im Vergleich zu Sonntag eine Schippe draufpacken, damit es was wird gegen die Löwen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Hessenderby in der Kasseler Eissporthalle.

Die Aufstellung der Huskies:

Nummer Position Spieler 10 F(orward = Stürmer) Sébastien Sylvestre 11 D(efender = Verteidiger) Valentin Busch 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 25 D Nick Walters 29 F Adriano Carciola 31 G(oalie = Torwart) Leon Hungerecker 38 D Bastian Schirmacher 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 F Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 72 F Tim Lucca Krüger 78 D Alexander Heinrich 81 D Neil Manning 82 G Jan Ole Thomsen 86 F Corey Trivino 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß

Die Aufstellung der Löwen:

Nr P Spieler 5 D Dalton Yorke 6 D Kevin Maginot 7 F Mathieu Tousignant 14 F Magnus Eisenmenger 15 F Carter Proft 17 F Mike Fischer 22 F Eduard Lewandowski 23 D Marius Erk 25 D Leon Hüttl 29 F Brett Breitkreuz 33 D Daniel Spang 40 D Tim Schüle 41 F Maximilian Eisenmenger 44 F Antti Kerälä 47 F Adam Mitchell 53 G Bastian Kucis 63 D Maximilian Faber 70 D Nicolas Cornett 84 F Lukas Koziol 88 F Mick Köhler 93 F Dominik Meisinger 97 G Ilya Andryukhov

Die Starting Six:

Nr P Spieler 17 F Toni Ritter 22 D Marco Müller 31 G Leon Hungerecker 61 F Richard Mueller 78 D Alexander Heinrich 86 F Corey Trivino

Nr P Spieler 7 F Mathieu Tousignant 33 D Daniel Spang 44 F Antti Kerälä 47 F Adam Mitchell 63 D Maximilian Faber 97 G Ilya Andryukhov

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Kohlmüller, Lukas

2. Schiedsrichter: Vogl, Stefan

1. Linienschiedsrichter: Jürgens, Kai

2. Linienschiedsrichter: Kontny, Dominic

Punktrichter: Grunzke, Torsten

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

