4:3 nach Verlängerung: Kassel Huskies gewinnen Derby gegen Frankfurt

Kassel. Die Kassel Huskies haben in einem packenden Hessenderby die Löwen Frankfurt mit 4:3 besiegt. In der Verlängerung machte Braden Pimm den Sieg der Heimmannschaft klar.

Diese Serie tat weh – doch sie ist beendet. Nach sechs Niederlagen in Folge setzten sich die Eishockeyspieler der Kassel Huskies im Derby gegen die Löwen Frankfurt endlich wieder durch. Braden Pimm sicherte mit seinem Treffer in der Verlängerung das 4:3 (2:1, 0:0, 1:2 - 1:0) gegen den südhessischen Rivalen. Die Gastgeber hatten furios begonnen, waren im Schlussdrittel aber sogar 2:3 in Rückstand geraten.

Doch der Reihe nach: Es ist wie so oft an diesen Abenden, die eben nicht nur Eishockey-Abende sind. Sondern an denen es heißt: Derbyzeit in Kassel. Die Luft vibriert. Die Stimmung ist schon vor dem ersten Bully aufgeheizt, energiegeladen. Das überträgt sich aufs Spiel. Von Beginn an. Als 60 Sekunden vorbei sind, da haben die Huskies bereits zwei Torschüsse, da stehen die Fans das erste Mal, da gibt es die erste Strafe. Das Derby braucht keine Anlaufzeit. Und es sind vor allem die Gastgeber, die sofort aufdrehen. Die ein höllisches Tempo vorlegen. Chance um Chance herausspielen. Dass es nach zehn Minuten 0:0 steht, ist kaum zu fassen. Liegt aber auch an Weitzmann, Vorname Hannibal, der zu großen Taten aufgelegt ist. Frankfurts Torhüter zeigt Paraden in Serie. Gegen Mike Little und Lukas Koziol. Gegen Braden Pimm und Evan McGrath.

Bis das 1:0 fällt, vergehen fast 14 Minuten. Jens Meilleur erzielt es mit einem Schuss in den Winkel. Das ist überfällig. Das ist turmhoch verdient. Doch im Eishockey geht es manchmal schnell. Keine drei Minuten später steht es 1:1. Tim Schüle trifft beim ersten gefährlichen Schuss der Gäste. Gut nur, dass die Huskies noch eine Überzahl bekommen. Alex Heinrich nutzt sie zur 2:1-Pausenführung.

Doch können die Hausherren dieses Tempo halten? Zunächst einmal müssen sie den Atem anhalten. Unterzahl. Markus Keller pariert großartig gegen Dumont. Jaretts Nachschuss landet am Pfosten (22.). Frankfurt kommt auf, Keller kriegt zu tun. Auch dank ihm übersteht sein Team mehr als eine Minute in doppelter Unterzahl. Das Spiel ist jetzt kein Rausch mehr. Eher ein zähes Ringen. Ein Tor fällt nicht in diesem Mitteldrittel.

20 Minuten noch. Und klar, es wird nun packender. Von Minute zu Minute. Das ist nichts für schwache Nerven. Zumal Frankfurt das Spiel bestimmt, die Huskies ins eigene Drittel drängt. Fast folgerichtig ist es bei der nächsten Unterzahl soweit: Pat Jarrett erzielt aus der Drehung den Ausgleich (46.). Und eine Minute später kommt es noch schlimmer. Nach einem langen Pass zieht Tyler Gron am linken Flügel davon und bringt die Löwen in Führung. Ein Doppelschlag, der die Huskies schockt. Kurzzeitig wirkt es, als fehle die Kraft. Doch dann kommt die 54. Minute. Ein Überzahlspiel. Eine blitzschnelle Kombination. Und das Tor durch Meilleur. 3:3. Die Halle ist wieder da. Die Huskies sind wieder da. Klöpper und Carciola verpassen knapp die Führung.

Es geht in die Verlängerung. In der legen die Gastgeber noch einmal los. Erzwingen Chancen, erzwingen eine Strafe gegen die Gäste. Und in Überzahl ist Pimm da. Trifft. Lässt die Halle brodeln. Endlich wieder Derbysieg!

SR: Oswald/Steinecke

Zuschauer: 5189

Tore: 1:0 (13:14) Meilleur (McGrath), 1:1 (15:57) Schüle (Dumont, Valentin), 2:1 (18:54) Heinrich (Little, Koziol - 5:4), 2:2 (45:17) Jarrett (MacLeod, Schüle - 5:4), 2:3 (46:21) Gron (Liesegang, Card), 3:3 (53:52) Meilleur (McGrath, Wisniewski - 5:4), 4;3 (61:27) Pimm (Wisniewski, Meilleur - 5:4)

Strafminuten: Kassel 10 - Frankfurt 14.

