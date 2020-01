Eishockey live auf HNA.de: Kassel Huskies treffen auf Bayreuth

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Bayreuth Tigers. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Michaela Streuff. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Gerd Brehm und Steffen König über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Bayreuth Tigers -:- (Freitag 19.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Bayreuth

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Es liegen ja auch knackige Tage vor den DEL2-Klubs. Die Huskies reisen bereits morgen nach Bad Tölz, wo am Sonntag das nächste Auswärtsspiel stattfindet. Am Dienstag müssen die Huskies dann in Dresden ran. Auch in der Woche drauf gibt Spieltage Freitag, Sonntag, Dienstag - am Freitag, 17. Januar, geht´s nach Frankfurt, Sonntag kommt das Überraschungsteam aus Freiburg, dienstags drauf, am 21. Januar, ist Frankfurt zum Derby in Kassel.

+++ "Wir kommen gegen die Tigers selten in einen Flow" - so hat es Tim Kehler, Coach der Huskies, im Vorfeld ausgedrückt. Aber nach den zuletzt spielerisch überzeugenden Auftritten der Kasseler sind wir heute guter Dinge.

+++ Der Tabellenvorletzte aus Bayreuth ist heute zu Gast beim Spitzenreiter. Aber, das große Aber folgt: Gegen Bayreuth war es für die Huskies immer unangenehm. Die beiden bisherigen Duelle aber haben sie gewonnen - wenn auch knapp.

+++ Hallo und herzlich willkommen in der Kasseler Eissporthalle.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 8 F Nathan Burns 12 F Justin Kirsch 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 17 F Austin Carroll 18 F Lois Spitzner 21 F Ryon Moser 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 27 F Eric Valentin 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 53 D Spencer Humphries 61 F Richard Mueller 70 D Stephan Tramm 78 D Alexander Heinrich 79 D Mario Scalzo 86 F Corey Trivino 94 F Noureddine Bettahar

Die Aufstellung der Bayreuther:

Nr P Spieler 7 D Henry Martens 8 F Juuso Rajala 9 D Gustav Veisert 11 F Sebastian Busch 13 F Christian Neuert 19 F Ivan Kolozvary 20 F Ville Järveläinen 22 D Tomas Schmidt 24 F Michal Bartosch 30 G Brett Jaeger 35 G Timo Herden 42 F Tim Zimmermann 66 F Drew Melanson 67 D Simon Karlsson 72 D Nicklas Mannes 77 F Tyler Gron 83 F Kevin Kunz 90 D Noah Nijenhuis

Die Starting Six:

Nr P Spieler 8 F Nathan Burns 12 F Justin Kirsch 15 D Denis Shevyrin 35 G Gerald Kuhn 53 D Spencer Humphries 61 F Richard Mueller



Nr P Spieler 8 F Juuso Rajala 30 G Brett Jaeger 66 F Drew Melanson 67 D Simon Karlsson 72 D Nicklas Mannes 77 F Tyler Gron

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter Apel, Mischa 2. Schiedsrichter Fischer, Sven 1. Linienschiedsrichter Laudan, John-Darren 2. Linienschiedsrichter Treitl, Tobias Punktrichter Krimm, Oliver

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

______________________________

