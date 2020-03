Das letzte Hauptrundenspiel live auf HNA.de: Kassel Huskies treffen auf Bietigheim

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Bietigheim Steelers. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

radiohna is on Mixlr

Den Liveticker betreut ab 18.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Gerald Schaumburg und Steffen König über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 0:0 (1. Drittel)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Bietigheim

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

9. Minute: Preibisch fälscht einen Schuss gefährlich ab. Kuhn ist dann erneut zur Stelle.

9. Minute: Zientek jetzt aus vollem Lauf von links, scheitert an Kuhn.

+++ Die Huskies verteidigen konsequent, wenn es die Steelers mal in die Zone der Kasseler schaffen. Mehr als Distanzschüsse sind so nicht drin bei den Gästen.

8. Minute: Distanzschuss von Prommersberger. Der ist kein Problem für Kuhn.

7. Minute: Humphries zieht von der Blauen Linie ab, der Schuss wird gefährlich abgefälscht. Brenner ist trotzdem mit dem Schoner zur Stelle.

7. Minute: Moser fährt auf Brenner zu, kann die Scheibe dann jedoch nicht am Keeper der Steelers vorbeischieben.

6. Minute: Shevyrin fängt die Scheibe nach einem Schuss von Zientek von rechts ab.

6. Minute: Wenzel probiert es mit einem Distanzschuss, bringt Kuhn damit allerdings nicht wirklich zum Schwitzen. Der Husky fischt de Puck lässig aus der Luft.

4. Minute: Humphries spielt die Scheibe auf Duffy. Der kann das Zuspiel im Zentrum aber nicht nutzen, weil die Scheibe von seinem Schuh wegspringt. Schade.

+++ "Schießt ein Tor für uns", fordern die Fans. Bisher machen die Huskies gut Druck, haben das Spiel im Griff.

3. Minute: Kneisler hält einfach mal aus der Distanz drauf. Huskies-Schlussmann Jerry Kuhn lenkt den Puck mit dem Schläger aus der Gefahrenzone.

2. Minute: Kirsch zieht von rechts ab - Brenner lenkt die Scheibe mit dem Schoner am Tor vorbei.

2. Minute: Carroll versucht sich in der Zone der Gäste durchzusetzen - vergeblich.

1. Minute: Karachun versucht es mit einem Bauerntrick, scheitert aber an Gäste-Keeper Cody Brenner.

LOS GEHT'S. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Bevor es los geht, wird Ben Duffy als Spieler des Monats Januar ausgezeichnet. Glückwunsch :)

+++ Pünktlich mit You'll never walk alone starten auch Gerald und Steffen im Radio. Viel Spaß bei der Übertragung.

+++ Noch ist es sehr leer in der Halle.

+++ Wer das Spiel kommentieren möchte, kann dies bei Mixlr tun. Dort bin ich auch am Start.

+++ Die Steelers kämpfen nach drei Niederlagen in Folge um jeden Punkt im Kampf um die Playoff-Teilnahme.

+++ Michi Christ und Denis Shevyrin sind dafür wieder dabei.

+++ Bei den Huskies fehlen - ihr habt es sicher gelesen - weiter Richie Mueller und Nathan Burns.

+++ Gegen Bietigheim haben die Huskies in dieser Saison zweimal gewonnen (deutlich 10:2 und 7:1) und einmal verloren (2:4).

+++ Nach drei Niederlagen am Stück soll heute wieder ein Sieg für die Kasseler her.

+++ Hallo und willkommen aus der Kasseler Eissporthalle zum letzten Hauptrundenspiel.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 7 F Patrick Klöpper 10 D Maximilian Adam 12 F Justin Kirsch 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 17 F Austin Carroll 18 F Lois Spitzner 21 F Ryon Moser 24 F Alexander Karachun 25 F Nick Walters 27 F Eric Valentin 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 53 D Spencer Humphries 70 D Stephan Tramm 79 D Mario Scalzo 86 F Corey Trivino 94 F Noureddine Bettahar

Die Aufstellung der Bietigheimer:

Nr P Spieler 3 D Max Prommersberger 5 F René Schoofs 9 D Benjamin Hüfner 14 F Benjamin Zientek 15 F Robert Kneisler 21 D Eric Stephan 29 F Alexander Preibisch 39 F Matt McKnight 41 F Yannick Wenzel 42 F Fabjon Kuqi 43 D Fabian Ribnitzky 51 G Cody Brenner 53 G Anton Palmer 58 D Mychal Monteith 65 F Mark Ledlin 77 F Dennis Swinnen 86 D Nicolai Goc 97 F Frédérik Cabana

Die Starting Six:

Nr P Spieler 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 21 F Ryon Moser 24 F Alexander Karachun 35 G Gerald Kuhn 70 D Stephan Tramm

Nr P Spieler 3 D Max Prommersberger 14 F Benjamin Zientek 39 F Matt McKnight 51 G Cody Brenner 77 F Dennis Swinnen 86 D Nicolai Goc

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter Fischer, Sven 2. Schiedsrichter Janssen, Seedo 1. Linienschiedsrichter Jürgens, Kai 2. Linienschiedsrichter Laudan, Julian Punktrichter Grunzke, Torsten

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

______________________________

Credits Musik im Radio:

Running Order Musik 1

Light Me On Fire by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39887 Ft: Admiral Bob

Harmony by copperhead (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/copperhead/32710 Ft: Snowflake. Robert Siekawitch. Norm Peterson, Dino Rocco

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Running Order Musik 2

Spinnin' by Alex (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/AlexBeroza/32423 Ft: spinningmerkaba

Turbo Tornado by Admiral Bob (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/admiralbob77/54272 Ft: Blue Wave Theory

Tell Somebody by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39918 Ft: Admiral Bob

NuFunk by wellman (c) copyright 2010 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/wellman/27606 Ft: Palo Seco Brazz Orchestra, Trumpets || Logic 9 Sax!

Dj Rkod - Pulse (George Ellinas Remix) by George_Ellinas (c) copyright 2008 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/George_Ellinas/14073

Once Again (Original RumbleStep Mix) by cdk (c) copyright 2013 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/cdk/43797 Ft: AnalogByNature

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Rubriklistenbild: © HNA