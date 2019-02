Eishockey live: Kassel Huskies empfangen Dresdner Eislöwen

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Dresdner Eislöwen. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Frank Ziemke. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Gerd Brehm und Thomas Lange über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Dresdner Eislöwen -:- (Freitag 19.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Dresden

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Die Ausgangslage ist wie eigentlich jeden Freitag in dieser Murmeltiersaison der Kasseler: Sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Playdown-Platz und mit Dresden ein direkter Konkurrent im Kampf um die Pre-Playoffs zu Gast - das hatten wir schon

+++ Hallo aus der Eishalle an die, die heute nicht hier sein können. Das Spiel der Huskies gegen Dresden beginnt in rund 20 Minuten

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 11 F Valentin Busch 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 18 D Neil Manning 22 D Marco Müller 25 D Nick Walters 27 F Eric Valentin 29 F Adriano Carciola 31 G Leon Hungerecker 47 D Derek Dinger 55 F Mike Little 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 D Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 78 D Alexander Heinrich 82 G Gerald Kuhn 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß 97 F Mark Ledlin

Die Aufstellung von Dresden:

Nr P Spieler 4 D Steve Hanusch 9 F Jordan Knackstedt 12 F Martin Davidek 17 D Jordan Heywood 18 F Timo Walther 20 F Dennis Palka 27 G Sebastian Stefaniszin 31 G Marco Eisenhut 36 D René Kramer 40 F Nick Huard 44 F Stefan Della Rovere 51 F Thomas Pielmeier 63 D Georgijs Pujacs 67 F Tom Knobloch 72 F Gregory Saakyan 77 D Arne Uplegger 81 F Christian Billich 83 F Harrison Reed 89 D Tomas Schmidt 98 F Niklas Postel

Die Starting Six:

Nr P Spieler 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 70 F Jens Meilleur 82 G Gerald Kuhn 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß

Nr P Spieler 9 F Jordan Knackstedt 31 G Marco Eisenhut 36 D René Kramer 40 F Nick Huard 44 F Stefan Della Rovere 63 D Georgijs Pujacs

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Hertrich, Nicole

2. Schiedsrichter: Westrich, Sascha

1. Linienschiedsrichter: Dietrich, Jonas

2. Linienschiedsrichter: Van Himbeeck, Frederik

Punktrichter: Krimm, Oliver

