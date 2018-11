Eishockey live: Kassel Huskies empfangen Crimmitschau

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Eispiraten Crimmitschau. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 18.30 Uhr Marie Klement.

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun.

Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau -:- (Sonntag 18.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Crimmitschau

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Mit You'll never walk alone starten wir auch im Radio. Viel Spaß beim Zuhören!

+++ Die Huskies stehen derzeit auf Platz 11, die Eispiraten auf Platz 6.

+++ An die Eispiraten haben die Kasseler keine gute Erinnerung in dieser Saison: Die 2:5-Niederlage in Crimmitschau fiel in die Anfangszeit dessen, was sich im weiteren Verlauf des Monats zur veritablen Krise entwickelte.

+++ Aaaaber: Auch die Huskies haben nach sechs Niederlagen in Folge auch mal wieder gewonnen - wenn auch deutlich knapper: 1:0 hieß es am Freitag in Freiburg.

+++ Mit einem sehr deutlichen 11:4 haben die Eispiraten am Freitagabend die Dresdner Eislöwen bezwungen.

+++ Bei den Huskies ist heute Michi Christ nach seiner Sperre wieder dabei. Damit sind die Huskies - bis auf Förderlizenzler aus Wolfsburg - vollständig.

+++ Wer das Spiel kommentieren möchte, kann dies bei Mixlr tun. Dort bin ich auch am Start.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel der Kassel Huskies. Ich, Marie, tickere für euch die Partie heute Abend.

Hier die Aufstellung der Huskies:

Nummer Position Spieler 13 F(orward = Stürmer) Michael Christ 17 F Toni Ritter 22 D(efender = Verteidiger) Marco Müller 25 D Nick Walters 29 F Adriano Carciola 31 G Leon Hungerecker 37 F Tyler Gron 38 F Bastian Schirmacher 47 D Derek Dinger 55 D Mike Little 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 F Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 72 F Tim Lucca Krüger 78 D Alexander Heinrich 81 F Corey Trivino 91 F Sam Povorozniouk 92 G Marcel Melichercik 96 D Andre Reiß

Die Aufstellung der Eispiraten:

Nummer Position Spieler 2 D Carl Hudson 4 D Felix Thomas 8 F Dominic Walsh 9 F Christian Hilbrich 13 D André Schietzold 15 D Ole Olleff 16 F Vincent Schlenker 17 F Rob Flick 28 F Patrick Pohl 30 G Sebastian Albrecht 35 G Brett Kilar 40 D Philipp Halbauer 48 F Julian Talbot 50 F Christoph Kabitzky 51 D Patrick McNally 65 F Tobias Kircher 68 F Marius Demmler 94 F Patrick Klöpper 97 F Christoph Körner

Die Starting Six:

Nummer Position Spieler 37 F Tyler Gron 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 81 F Corey Trivino 92 G Marcel Melichercik 96 D Andre Reiß

Nummer Position Spieler 13 D André Schietzold 16 F Vincent Schlenker 28 F Patrick Pohl 35 G Brett Kilar 40 D Philipp Halbauer 97 F Christoph Körner

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Aumüller, Roland

2. Schiedsrichter: Haupt, Bastian

1. Linienschiedsrichter: Laudan, Julian

2. Linienschiedsrichter: Meyer, Jan-Thore

Punktrichter: Grunzke, Torsten

In eigener Sache: Bisher haben wir bei den Kassel Huskies immer über den Anbieter Coveritlive getickert. Dies ist nun nicht mehr möglich. Den Ticker finden Sie ab jetzt in diesem Artikel. Für neue Beiträge klicken Sie bitte auf "+++ Ticker aktualisieren +++".

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

______________________________

