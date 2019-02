Eishockey live: Kassel Huskies empfangen Crimmitschau

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle Crimmitschau. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Gerald Schaumburg und Thomas Lange über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau -:- (Freitag 19.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Crimmitschau

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Immerhin: In den Endspurt der letzten acht Spieltage gehen die Huskies nach dem erst vierten Sechs-Punkte-Wochenende mit gestärktem Selbstvertrauen.

+++ Die Eispiraten haben daheim (5:2) und in Kassel (2:1) gegen die Huskies gewonnen und nur einmal auf eigenem Eis verloren (1:5).

+++ So sieht es bei den Gästen aus: Einer zwischenzeitlichen Durststrecke mit nur einem Sieg in sechs Spielen, die Trainer Kim Collins den Job kostete, folgten zuletzt vier Erfolge in fünf Spielen. Der neuen Coach der Eispiraten heißt Danny Naud und wird heute erstmals an der Bande stehen, unterstützt vom Ex-Kasseler Boris Rousson.

+++ Bei den Huskies fehlt lediglich Adriano Carciola wegen Leistenbeschwerden. Auch Eric Valentin ist noch nicht fit. Aber: Mit dem Wolfsburger Förderlizenzler Alexander Karachun steht den Kasselern ein zusätzlicher Stürmer zur Verfügung

+++ Heute geht es darum, mit Blick auf die Pre-Playoffs einen weiteren Rivalen abzuschütteln: Gerade einmal sechs Punkte haben die Huskies Vorsprung auf die Eispiraten. Bei einem Sieg wären es beruhigende neun, bei einer Niederlage nur noch drei - und das Schreckgespenst Abstiegsrunde würde aufziehen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spieltag in der Kasseler Eissporthalle.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 11 F Valentin Busch 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 18 D Neil Manning 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 25 D Nick Walters 31 G Leon Hungerecker 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 F Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 78 D Alexander Heinrich 82 G Jan Ole Thomsen 86 F Corey Trivino 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß 97 F Mark Ledlin

Die Aufstellung von Crimmitschau:

Nr P Spieler 2 D Carl Hudson 4 D Felix Thomas 8 F Dominic Walsh 9 F Christian Hilbrich 13 D André Schietzold 15 D Ole Olleff 16 F Vincent Schlenker 17 F Rob Flick 28 F Patrick Pohl 30 G Sebastian Albrecht 35 G Brett Kilar 40 D Philipp Halbauer 44 F Adrian Grygiel 48 F Julian Talbot 51 D Patrick McNally 64 F Yannick Mund 65 F Tobias Kircher 68 F Marius Demmler 94 F Patrick Klöpper 97 F Christoph Körner

Die Starting Six:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 18 D Neil Manning 31 G Leon Hungerecker 70 F Jens Meilleur 78 D Alexander Heinrich 91 F Sam Povorozniouk

Nr P Spieler 13 D André Schietzold 17 F Rob Flick 30 G Sebastian Albrecht 44 F Adrian Grygiel 48 F Julian Talbot 51 D Patrick McNally

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Gogulla, Patrick

2. Schiedsrichter: Hertrich, Nicole

1. Linienschiedsrichter: Dietrich, Jonas

2. Linienschiedsrichter: Kontny, Dominic

Punktrichter: Krimm, Oliver

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

______________________________

