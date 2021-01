Eishockey jetzt live auf HNA.de: Kassel Huskies treffen auf Heilbronner Falken

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Heilbronner Falken. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

radiohna is on Mixlr

Den Liveticker betreut ab 17 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Michaela Streuff und Gerald Schaumburg über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Heilbronner Falken 1:0 (1. Pause)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Heilbronn

Tore: 1:0 Rutkowski (6. Minute)

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Die Huskies führen 1:0 - und das verdient. Die Kasseler waren brandgefährlich in dieses Spiel gestartet. Mittlerweile ist

Das war's im ersten Drittel: Pause hier in der Kasseler Eishalle.

20. Minute: Granz zieht aus der Distanz ab - schießt allerdings Maschmeyer an. So bleibt's ungefährlich.

19. Minute: Gervais versucht sich gegen drei Mann durchzusetzen. Das klappt nicht. Der Heilbronner muss seinen Angriff abbrechen.

18. Minute: Keussen zieht aus dem rechten Bullykreis ab. Sein Schuss wird gelockt.

16. Minute: Es geht hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft eine Chance herausspielen kann. Torgefahr? Momentan Fehlanzeige.

+++ Die Huskies haben das Spiel bis zur 7. Minuten dominiert - und sich mit dem 1:0 belohnt. Seither ist das Spiel vor allem hektisch, mit zu vielen Fehlern der Kasseler, sodass die Partie nun auf Augenhöhe ist.

14. Minute: Nun gibt es das erste Powerbeak - ungewöhnlich spät.

14. Minute: Cornet versucht es am rechten Pfosten mit der Rückhand, kommt so aber nicht an Nemec vorbei.

12. Minute: Gute Möglichkeit für die Gäste. Thiel scheitert aus kurzer Distanz an Hungerecker. Danach bleibt es gefährlich vorm Tor, der Kasseler, denn da ist ordentlich was los. Die Huskies bekommen die Scheibe dann aber aus der Gefahrenzone.

+++ Seit der Strafe gegen Shevyrin ist die Partie sehr zerfahren.

11. Minute: Auch die Falken sind wieder komplett.

11. Minute: Die Huskies sind wieder komplett - und nun 30 Sekunden in Überzahl.

10. Minute: Nicholls fährt auf Hungerecker zu, trifft diese beim Abschluss aber nicht richtig, sodass Hungerecker keine Mühe hat, den Puck abzufangen.

9. Minute: Dinger zieht ab, Nemec hält.

+++ Die nächsten 1:33 Minuten geht es nun also vier gegen vier weiter.

9. Minute: Es gibt die nächste Strafe - gegen die Gäste. Knaub muss 2 Minuten aussetzen - wegen eines Stockschlags.

9. Minute: Huskies-Schlussmann Hungerecker muss eingreifen, hat die Scheibe aber sicher.

9. Minute: Die ersten zwei Minuten von Shevyrin sind abgelaufen, nun erscheinen die zweiten zwei Minuten auf der Anzeigentafel.

+++ Tatsächlich ging es um die Strafminuten des Kasseler Kapitäns - und deren Anzeige.

+++ Warum - das ist die Frage. Geht es um die angezeigten Strafminuten? Wir versuchen es noch zu klären.

+++ Das Spiel ist unterbrochen. Und dann fahren die Schiedsrichter Richtung Videobeweis.

7. Minute: Die Huskies starten in Unterzahl Richtung Tor und dann ist es Dinger, der abzieht - aber an Nemec scheitert.

+++ Auf der Uhr stehen allerdings nur 2 Minuten.

7. Minute: Es gibt die erste Strafe in diesem Spiel - gegen die Huskies. Shevyrin ist es, der 2 Minuten wegen Checks gegen das Knie vom Eis muss. 2 Minuten gibt's noch wegen unsportlichen Vehaltens obendrauf.

+++ Diese Führung ist absolut verdient.

+++ Rutkowski, der heute den roten Helm des Topscorers trägt, wird von Dinger angespielt und zieht vom rechten Bullykreis ab. Nemecs hat die Scheibe mit der Fanghand, sie rutscht aber irgendwie durch und dann über die Linie.

+++ In der 6. Minute gehen die Nordhessen in Führung! Ramalam!

Toooooooooooooooooooooooooor für die Kassel Huskies!!!

4. Minute: Bisher spielen hier nur die Huskies. Die Falken kommen derweil kaum an die Scheibe. Und wenn die Gäste - wie jetzt Reisz - mal starten, ist in der Zone der Kasseler schnell Schluss.

3. Minute: Valentin versucht es. Sein Schuss wird geblockt.

2. Minute: Olsen taucht nun vor Nemec auf, kann sich aber nicht durchsetzen.

2. Minute: Spitzner fährt durch die Zone der Gäste, spielt die Scheibe dann Richtung Tor. Die bleibt aber am Schuh eines Heilbronners hängen, sodass Gäste-Keeper Matthias Nemec nicht eingreifen muss.

+++ Oliver Granz ist durch den Ausfall von Trivino übrigens in den Sturm gerückt.

Los geht's. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es, kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Unser alter Huskies-Artikel hat leider die Krätsche gemacht. Darum jetzt hier. Bitte entschuldigt die Umstände.

+++ Mit You'll never walk alone starten wir auch im Radio. Viel Spaß!

+++ Hier die Starting Six:

Nr P Spieler 21 F Ryon Moser 23 F Oliver Granz 31 G Leon Hungerecker 47 D Derek Dinger 71 F Clarke Breitkreuz 92 D Troy Rutkowski

Nr P Spieler 3 G Matthias Nemec 11 F Dylan Wruck 36 F Pierre Preto 44 D Marcus Götz 71 F Bryce Gervais 92 D Philipp Preto

+++ Ihr seht: Bei den Kasselern ist heute Corey Trivino nicht dabei. Auch Brett Cameron fehlt weiterhin. Dafür steht Derek Dinger wieder auf dem Eis.

+++ Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 7 D Joel Keussen 8 F Nathan Burns 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 18 F Lois Spitzner 21 F Ryon Moser 22 D Marco Müller 23 F Oliver Granz 27 F Eric Valentin 28 D Paul Kranz 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 37 F Marc Schmidpeter 47 D Derek Dinger 51 F Philippe Cornet 55 F Alexander Bojarin 70 D Stephan Tramm 71 F Clarke Breitkreuz 81 F Ryan Olsen 92 D Troy Rutkowski 94 F Lukas Laub

Die Aufstellung der Gäste:

Nr P Spieler 3 G Matthias Nemec 4 D Brock Maschmeyer 6 D Kevin Maginot 7 D Jan Pavlu 10 F Josh Nicholls 11 F Dylan Wruck 12 F Justin Kirsch 17 F Matthew Neal 21 F Aron Reisz 23 F Lukas Ribarik 24 D Corey Mapes 30 G Arno Tiefensee 36 F Pierre Preto 44 D Marcus Götz 71 F Bryce Gervais 89 F Michael Knaub 92 D Philipp Preto 96 F Simon Thiel

Und die Unparteiischen:

1. Schiedsrichter Engelmann, Tony 2. Schiedsrichter Falten, Fynn-Marek 1. Linienschiedsrichter Laudan, Julian 2. Linienschiedsrichter Six, Dominic Punktrichter Grunzke, Torsten

+++ Während sich die Mannschaften warm spielen, machen auch wir uns bereit, damit ihr nichts verpasst - auch wenn ihr nicht hier in der Halle dabei sein könnt.

+++ Hallo und herzlich willkommen aus der Kasseler Eissporthalle, wo die Huskies heute auf Heilbronn treffen.

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

Rubriklistenbild: © HNA