Eishockey live: Kassel Huskies empfangen Kaufbeuren

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle Kaufbeuren. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 18.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Steffen König und (im ersten Drittel) Huskies-Kapitän Alexander Heinrich über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Kaufbeuren -:- (Sonntag 18.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Kaufbeuren

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Wer das Spiel kommentieren möchte, kann das gerne bei Mixlr tun. Dort bin ich auch am Start und beantworte Fragen.

+++ Sechs Spiele in Folge hatten die Kasseler bis Freitag gewonnen.

+++ Kaufbeuren steht derzeit auf Rang 10. Die Huskies sind trotz der Niederlage am Freitag weiter Spitzenreiter.

+++ Bei den Huskies fehlt wie am Freitag Nathan Burns. Er hat "Unterkörper" - soll aber nicht länger ausfallen.

+++ Eine Besonderheit gibt es heute im Radio: Steffen wird im ersten Drittel von Huskies-Kapitän Alex Heinrich unterstützt.

+++ Hallo und herzlich willkommen aus der Kasseler Eissporthalle.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 12 F Justin Kirsch 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 17 F Austin Carroll 18 F Lois Spitzner 21 F Ryon Moser 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 25 D Nick Walters 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 53 D Spencer Humphries 61 F Richard Mueller 70 D Stephan Tramm 86 F Corey Trivino 94 F Noureddine Bettahar

Die Aufstellung von Kaufbeuren:

Nr P Spieler 3 D Leon Kittel 4 F Ossi Saarinen 5 D Simon Mayr 10 F Max Schmidle 12 F Max Lukes 13 D Fabian Koziol 17 F Florian Thomas 18 F Tobias Wörle 32 G Stefan Vajs 44 F Antti Kerälä 51 F Branden Gracel 55 D Garret Pruden 69 F Daniel Oppolzer 71 F Sami Blomqvist 72 F Mike Mieszkowski 74 F Louis Latta 76 D Denis Pfaffengut 77 D Valentin Gschmeißner 90 G Jan Dalgic 91 D Julian Eichinger 93 F Markus Schweiger

Die Starting Six:

Nr P Spieler 13 F Michael Christ 24 F Alexander Karachun 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 70 D Stephan Tramm 94 F Noureddine Bettahar

Nr P Spieler 3 D Leon Kittel 12 F Max Lukes 32 G Stefan Vajs 44 F Antti Kerälä 71 F Sami Blomqvist 91 D Julian Eichinger

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter Salewski, Kevin 2. Schiedsrichter Steinecke, Jens 1. Linienschiedsrichter Jürgens, Kai 2. Linienschiedsrichter Todam, Daniel Punktrichter Krimm, Oliver

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

