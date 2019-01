Eishockey jetzt live: Kassel Huskies empfangen den ESV Kaufbeuren

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle auf den ESV Kaufbeuren. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 18.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Michaela Streuff und Julian Brand über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören. Eine Besonderheit gibt es heute: Auch Maskottchen Herkules alias Timo Weber assistiert als Kommentator.

Kassel Huskies - Kaufbeuren 0:0 (1. Drittel läuft)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Kaufbeuren

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

1. Minute: Ketterer fängt einen Distanzschuss von Huskies-Neuzugang Manning ab.

LOS GEHT'S. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Von Huskies-Chef Joe Gibbs gibt's Dank für diesen Einsatz: "Wir sind sehr stolz auf euch!"

+++ Jetzt gibt es die Ehrung für Christ und Heinrich. Auch wenn es Sven Breiter fast vergessen hätte :)

+++ Mit "You'll never walk alone" starten wir auch im Radio. Viel Spaß!

+++ Wer das Spiel kommentieren möchte, kann das gerne bei Mixlr tun. Dort bin ich auch am Start und beantworte Fragen.

+++ Vor dem Spiel werden Alex Heinrich und Michi Christ für jeweils mehr als 500 Spiele im Huskies-Trikot geehrt. Hier lest ihr ein Interview mit den beiden.

+++ Topscorer sind die Ausländer Sami Blomqvist, Branden Gracel, Joe Lewis (mit deutschem Pass) und Ossi Saarinen.

+++ Gemeinsam mit Frankfurt und den Huskies stellt der ESV übrigens die beste Abwehr der Liga.

+++ Leicht wird es Kaufbeuren den Nordhessen heute nicht machen: Der ESV zählt zu den fünf Topteams der Liga und hat die beiden bisherigen Duelle mit jeweils einem Tor Differenz gewonnen (1:0, 2:1 n.V.).

+++ Hoffen wir mal, dass die Huskies heute da weiter machen, wo sie zuletzt zuhause aufgehört haben - und nicht so wie am Freitag beim 1:6 gegen Dresden.

+++ Besonders gespannt sind wir natürlich auf Neuzugang Nil Manning mit der Nummer 81 auf dem Trikot.

+++ Mike Little hatte Freitag ja ebenfalls erstmals wieder gespielt, sitzt heute aber wie Sam Povorozniouk als überzähliger Ausländer auf der Tribüne.

+++ Bei den Kasselern spielt heute - wie schon am Freitag - wieder der bis dahin verletzte Toni Ritter.

+++ Die Huskies starten heute mit Marcel Melichercik im Tor.

+++ Im Radio ist heute neben Michaela und Julian zeitweise auch Timo Weber am Start. Der ein oder andere kennt ihn, weil er schon oft im Kostüm von Maskottchen Herkules gesteckt hat.

+++ Hallo und herzlich willkommen aus der Kasseler Eissporthalle, wo die Huskies heute auf Kaufbeuren treffen.

Die Aufstellung der Huskies:

Nummer Position Spieler 10 F(orward = Stürmer) Sébastien Sylvestre 11 D(efender = Verteidiger) Valentin Busch 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 22 D Marco Müller 25 D Nick Walters 29 F Adriano Carciola 31 G(oalie = Torwart) Leon Hungerecker 37 F Tyler Gron 38 F Bastian Schirmacher 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 F Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 72 F Tim Lucca Krüger 78 D Alexander Heinrich 81 D Neil Manning 86 F Corey Trivino 92 G Marcel Melichercik 96 D Andre Reiß

Die Aufstellung von Kaufbeuren:

Nr P Spieler 4 F Ossi Saarinen 6 D Philipp de Paly 7 F Jonas Wolter 10 F Max Schmidle 11 F Joseph Lewis 14 D Lubomir Stach 16 D Florin Ketterer 17 F Florian Thomas 23 D Daniel Haase 26 F Maximilian Schäffler 28 F Markus Lillich 32 G Stefan Vajs 40 F Steven Billich 44 D Phillip Messing 47 F Alexander Thiel 51 F Branden Gracel 69 F Daniel Oppolzer 71 F Sami Blomqvist 76 D Denis Pfaffengut 93 G Marc-Michael Henne

Die Starting Six:

Nr P Spieler 13 F Michael Christ 25 D Nick Walters 29 F Adriano Carciola 63 F Jace Hennig 81 D Neil Manning 92 G Marcel Melichercik

Nr P Spieler 11 F Joseph Lewis 14 D Lubomir Stach 16 D Florin Ketterer 32 G Stefan Vajs 51 F Branden Gracel 71 F Sami Blomqvist

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Apel, Mischa

2. Schiedsrichter: Falten, Fynn-Marek

1. Linienschiedsrichter: Borger, Dominic

2. Linienschiedsrichter: Van Himbeeck, Frederik

Punktrichter: Krimm, Oliver

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

