Eishockey live auf HNA.de: Kassel Huskies treffen auf Lausitzer Füchse

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Lausitzer Füchse. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Gerd Brehm und Thomas Lange über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 0:0 (2. Drittel läuft)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel 0 Weißwasser 0

Tore:

Zuschauer: 3287

Strafminuten:

28. Minute: Und wieder muss Kuhn eingreifen. Diesmal nach einem Schuss von Murphy. Der Kasseler Schlussmann stoppt die Scheibe mit dem Schoner.

28. Minute: Gewaltschuss von Reichel. Kuhn ist zur Stelle und fängt die Scheibe ab.

+++ Es ist etwas der Wurm drin. Die Chancenverwertung der Kasseler ist ungewöhnlich schlecht.

25. Minute: Sekunden später probiert es Heinrich. Auch der Huskies-Kapitän ist nicht erfolgreich.

25. Minute: Nochmal die Nordhessen. Duffy mit einem Schuss aus der Drehung - auch der geht vorbei.

25. Minute: Gewaltschuss von Shevyrin, der geht allerdings vorbei.

23. Minute: Gute Möglichkeit für die Huskies. Die kontern. Duffy spielt dann schön ab auf Klöpper, der die Scheibe ganz, ganz knappt verpasst. Schade! Der Husky hätte direkt abziehen können.

22. Minute: Müller fängt einen Schuss von Andres von rechts ab.

21. Minute: Spitzner hält einfach mal aus dem Zentrum drauf - der geht allerdings knapp links am Tor vorbei.

WEITER GEHT'S. Das Mitteldrittel läuft.

+++ Die Huskies hatten mehr Spielanteil. Die Füchse waren dafür brandgefährlich, wenn sie es mal vors Tor der Gastgeber geschafft haben.

+++ Trotz zahlreicher guter Chancen der Gastgeber und auch gefährlicher Attacken der Gäste steht es hier noch 0:0.

ERSTE PAUSE HIER IN DER KASSELER EISHALLE.

20. Minute: Sekunden später schießt Reichel - und trifft Kuhn am Hel.

20. Minute: Riesenparade von Kuhn nachdem Georg auf ihn zugestürmt ist. Der Kasseler Keeper macht sich gaaaanz lang und lenkt die Scheibe mit dem Schläger weg.

19. Minute: Auch am Kasseler Tor wird es hektisch. Dort muss Kuhn zwei Schüsse aus dem Gewühl vor seinem Tor abwehren - und macht das gewohnt souverän.

19. Minute: Trivino spielt die Scheibe vors Tor der Gäste, wo Bettahar lauert, den Puck aber knapp verpasst.

18. Minute: Shevyrin probiert es jetzt mit einem Schlagschuss. An Carruth kommt er aber nicht vorbei.

+++ Die Huskies sind hier zwar das bessere Team, haben deutlich mehr Torschüsse als die Füchse abgegeben, aaaaber: hier steht es weiter 0:0.

17. Minute: Auf der anderen Seite prüft Tramm von links Carruth. Der besteht und sichert die Scheibe.

16. Minute: Müller hält Reichel auf, der da auf der rechten Seite aufgetaucht ist, bereit zum Abschluss.

15. Minute: Kuhn muss erneut eingreifen. Diesmal nach einem Schuss von Andres.

15. Minute: Karrer mit einem Distanzschuss. Den hält Kuhn.

14. Minute: Die erste gefährliche Aktion der Gäste. Die kontern. Hammond spielt den Puck dann vors Tor, wo Farmer direkt schießt - aber vorbei.

13. Minute: Kirsch aus dem Zentrum - vorbei.

+++ Die Huskies machen hier weiter Druck wie in Überzahl und schnüren die Füchse ein. Die Gäste kommen kaum zum Luft holen. Was fehlt, ist etwas Zählbares.

12. Minute: Heinrich zieht von der blauen Linie ab. Carruth hat keine freie Sicht, hält die Scheibe aber dennoch mit der Kelle auf.

11. Minute: Verdeckter Schuss von Monteith. Der wird vorm Tor der Huskies abgefangen.

+++ Auch wenn es hier weiter 0:0 steht: Das war ein sehenswerten Powerplay der Kasseler.

10. Minute: Die Füchse sind gerade wieder komplett, da schießt Bettahar von rechts. Aber auch er bringt den Puck nicht über die Linie.

9. Minute: Die Huskies mit zwei weiteren dicken Chancen: Erst Trivino, der scheitert um Zentimeter aus spitzem Winkel. Dann Kirsch aus dem Zenturm - auch der geht vorbei.

9. Minute: Nochmal Humphries, wieder von links. Diesmal segelt die Scheibe am Tor vorbei.

8. Minute: Nach wenigen Sekunden darf Humphries es von links versuchen. Das tut er mit Kraft. Carruth ist erneut zur Stelle.

8. Minute: Erste Strafe gegen die Gäste: Granz muss 2 Minuten auf die Bank - wegen Beinstellens.

8. Minute: Spitzner zieht aus dem linken Bullykreis ab. Carruth ist dann zur Stelle.

8. Minute: Bettahar spielt die Scheibe vors Tor, wo ein Lausitzer die Scheibe anfängt, bevor Trivino rankommen kann.

7. Minute: Valentin fälscht einen Schuss von Kania von der blauen Linie ab - der danach weeeeeit am Tor vorbeisegelt.

7. Minute: Kania stoppt Kirsch, bevor der Husky abziehen kann.

5. Minute: Da ist er das erste Mal, der Rückkehrer: Klöpper versucht es aus kurzer Distanz mit der Rückhand - der geht vorbei.

4. Minute: Müller blockt einen Schuss von Gäste-Topsorer Hammond von der linken Seite. So bleibt's in dieser Szene ungefährlich.

4. Minute: Erneut muss Carruth eingreifen. Dieses Mal hat er die Hand auf dem Puck.

3. Minute: Der erste Torschuss heute geht aufs Tor der Gäste, weil Valentin frei vom rechten Bullykreis abziehen darf. Füchse-Keeper Mac Carruth stoppt die Scheibe mit dem Schläger.

LOS GEHT'S. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Der Spieltag steht heute unter dem Motto "Regenbogentag". Dabei geht es um sexuelle Vielfalt, um die Akzeptanz von Homosexualität und ein Zeichen gegen Homophobie. Auf dem Eis ist es dank einer Lichtshow derzeit schön bunt. Tolle Aktion!

+++ Im September haben die Huskies in Weißwasser im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison 5:2 gewonnen.

+++ Dafür steht Patrick Klöpper auf dem Eis, den die Kasseler zurückgeholt haben. Und auch Kapitän Alex Heinrich ist zurück.

+++ Bei den Huskies fehlen heute Richie Mueller und Ryon Moser.

+++ Endlich wieder Eishockey. Irgendwie hat die Länderspielpause gefühlt deutlich länger gedauert als zwei Wochen :)

+++ Hallo und herzlich willkommen aus der Kasseler Eissporthalle.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 7 F Patrick Klöpper 8 F Nathan Burns 12 F Justin Kirsch 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 17 F Austin Carroll 18 F Lois Spitzner 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 25 D Nick Walters 27 F Eric Valentin 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 53 D Spencer Humphries 70 D Stephan Tramm 78 D Alexander Heinrich 86 F Corey Trivino 94 F Noureddine Bettahar

Die Aufstellung der Weißwasser:

Nr P Spieler 8 F Feodor Boiarchinov 10 F Daniel Schwamberger 12 D Eric Mik 13 D Leon Fern 15 F Darcy Murphy 19 F Robert Farmer 21 F Philip Kuschel 22 D Jakub Kania 23 F Thomas Reichel 25 D Ondrej Pozivil 28 F Jordan George 58 D Mychal Monteith 71 F Clarke Breitkreuz 77 D Oliver Granz 78 G Mac Carruth 81 F Sebastian Streu 84 D Julius Karrer 89 F Nicolas Strodel 90 F Mike Hammond 92 F Tomas Andres 97 G Niklas Zoschke

Die Starting Six:

Nr P Spieler 8 F Nathan Burns 15 D Denis Shevyrin 18 F Lois Spitzner 35 G Gerald Kuhn 53 D Spencer Humphries 94 F Noureddine Bettahar

Nr P Spieler 19 F Robert Farmer 28 F Jordan George 58 D Mychal Monteith 77 D Oliver Granz 78 G Mac Carruth 90 F Mike Hammond

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter Gavrilas, Razvan 2. Schiedsrichter Janssen, Seedo 1. Linienschiedsrichter Laguzov, Patrick 2. Linienschiedsrichter Voß, Timo Punktrichter Grunzke, Torsten

