Eishockey jetzt live: Lausitzer Füchse gleichen gegen die Kassel Huskies aus

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle die Lausitzer Füchse. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 19.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Thoms Lange und Julian Brand über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 1:1 (1. Pause)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel 1 Weißwasser 1

Tore: 1:0 Mueller (2. Minute), 1:1 Dietz (18.)

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Nach 20 Minuten steht es 1:1. Die Huskies sind früh in Führung gegangen, hatten dann aber Glück, dass sie mittlerweile nicht zurückliegen, denn Weißwasser hat die Kasseler ordentlich unter Beschuss genommen.

ERSTE PAUSE HIER IN DER KASSELER EISHALLE.

20. Minute: Dietz versucht die Scheibe am rechte Pfosten an Hungerecker vorbei zu bringen, das klappt nicht.

19. Minute: Eriksson mit einem harten Schuss aus der Distanz - die Scheibe segelt knapp am Kasseler Tor vorbei.

Strafe gegen die Huskies: In der 19. Minute muss Woidtke zuschauen - wegen eines so genannten späte Checks. Hoffentlich rächt sich das nicht.

+++ Es hat sich leider etwas angedeutet.

+++ 2:40 Minuten vor Drittelende gleichen die Gäste aus. Dietz war das, der da aus dem Halbfeld abgezogen hat.

TOR FÜR WEISSWASSER!

17. Minute: Eriksson von rechts. Der geht übers Tor.

17. Minute: Das wollen die Füchse ändern. So wie jetzt Keussen, der frei von der blauen Linie abziehen darf. Hungerecker mit guter Reaktion: hält.

+++ Das Chancenplus liegt bisher eindeutig bei Weißwasser. Aaaaaber: Die Huskies führen - dank des frühen Treffers von Mueller.

15. Minute: Sylvestre zieht aus der Distanz ab. Weil er Meilleur abschießt, muss kein Lausitzer eingreifen.

15. Minute: Kuschel taucht vor Hungerecker auf. Bevor der Lausitzer abziehen kann, nimmt Hungerecker ihm die Scheibe ab.

14. Minute: Und da sind die Huskies schon wieder komplett. Haben sie ordentlich gemacht mit einem Mann weniger.

14. Minute: Owens mit einem Schuss aus der Distanz von rechts. Der kommt zu hoch und landet hinterm Tor im Fangnetz.

13. Minute: Es dauert, bis sich die Füchse festsetzen. Und noch länger, bis sie eine Lücke finden. Kapitän Eriksson versucht es schließlich vom linken Bullykreis -kommt aber nicht an Müller vorbei.

Strafe gegen die Huskies: In der 12. Minute muss Mueller 2 Minuten in die Kühlbox - wegen hohen Stocks.

12. Minute: Nochmal die Füchse. Und wie. Kuschel aus der Drehung - der Puck rutscht gaaanz knapp am Tor vorbei. Puh!

11. Minute: Kuchejda hält einfach mal von links drauf - der geht allerdings deutlich am Kasseler Tor vorbei.

10. Minute: Schirmacher bekommt den Puck im Slot auf den Schläger und schießt aus der Drehung. Der bereitet Keeper Schmidt aber keine Probleme.

9. Minute: Noch eine dicke Chance für die Gäste: Saviano darf aus kurzer Distanz abziehen. An Hungerecker kommt auch er nicht vorbei. Stark, der Kasseler Keeper.

8. Minute: Kassel kontert. Trivino spielt die Scheibe quer. Mueller ist da mitgelaufen. Bevor der Husky rankommt, hat aber Kuchejda den Schläger dazwischen.

7. Minute: Riesen Chance für die Gäste: Reichel bekommt die Scheibe nach einem Fehler von Little frei in der Zone der Huskies und versucht, die Scheibe aus an Hungerecker vorbeizuspielen. Der Kasseler Keeper bleibt jedoch cool - und hält die Scheibe mit dem Schoner auf.

6. Minute: Gewühl vor dem Tor der Huskies. Es ist unübersichtlich. Die Nordhessen können sich schließlich befreien - bevor es wirklich gefährlich wird.

5. Minute: Erst spielt Little die Scheibe vors Tor der Füchse - da kommt aber niemand ran. Dann aber darf Dinger von links abziehen. Der geht allerdings direkt auf Keeper Schmidt.

4. Minute: Hennig versucht sich auf der rechten Seite gegen Owens durchzusetzen - vergeblich.

+++ Genau 1:17 Minuten sind gespielt, da erobert Richie Mueller die Scheibe und macht mit einem Schuss aus dem Zentrum alles klar macht. Ramalam!

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DIE KASSEL HUSKIES!!!

1. Minute: Schlagschuss von Andy Reiss. Der rauscht links am Tor der Füchse vorbei.

LOS GEHT'S. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Kurz zur Erinnerung: Wer das Spiel kommentieren oder Fragen stellen möchte, kann das bei Mixlr tun.

+++ Bei den Huskies steht erneut Leon Hungerecker im Tor. Marcel Melicherik ist nicht dabei.

+++ Leicht dürfte es heute nicht werden für die Huskies - immerhin ist heute der Tabellenzweite zu Gast. Aber die letzten Spiele machen Mut, dass heute alles drin ist.

+++ Nach dem Derbysieg am Sonntag wartet heute Weißwasser. Aber weil's Sonntag so schön war, gibt es hier erst nochmal die Highlights:

+++ Hallo und willkommen zum Huskies-Weihnachtsticker aus der Kasseler Eissporthalle.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 22 D Marco Müller 25 D Nick Walters 29 F Adriano Carciola 31 G Leon Hungerecker 37 F Tyler Gron 38 F Bastian Schirmacher 47 D Derek Dinger 55 D Mike Little 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 F Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 78 D Alexander Heinrich 82 G Jan Ole Thomsen 86 F Corey Trivino 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß

Die Aufstellung der Füchse:

Nr P Spieler 8 F Feodor Boiarchinov 12 F Steve Saviano 21 F Philipp Kuschel 22 D Jakub Kania 23 F Thomas Reichel 25 D Steven Bär 28 F Jordan George 35 G Olafr Schmidt 40 F Anders Eriksson 42 D Joel Keussen 58 D Mychal Monteith 67 F Marius Schmidt 69 F David Kuchejda 71 F Clarke Breitkreuz 72 F Jeff Hayes 77 D Oliver Granz 81 D Chris Owens 87 F Fabian Dietz 97 G Niklas Zoschke 98 F Ryan Warttig

Die Starting Six:

Nr P Spieler 13 F Michael Christ 22 D Marco Müller 29 F Adriano Carciola 31 G Leon Hungerecker 63 F Jace Hennig 78 D Alexander Heinrich

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter:Apel, Mischa

2. Schiedsrichter:Falten, Fynn-Marek

1. Linienschiedsrichter:Grabein, Philipp

2. Linienschiedsrichter:Pfeifer, Dominik

Punktrichter: Grunzke, Torsten

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

Huskies-Nachrichten per WhatsApp abonnieren

Sie wollen die wichtigsten Nachrichten zu den Kassel Huskies direkt aufs Handy bekommen? Dann melden Sie sich hier für den kostenlosen WhatsApp-Dienst der HNA zu den Schlittenhunden an.

Credits Musik im Radio:

Running Order Musik 1

Light Me On Fire by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39887 Ft: Admiral Bob

Harmony by copperhead (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/copperhead/32710 Ft: Snowflake. Robert Siekawitch. Norm Peterson, Dino Rocco

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Running Order Musik 2

Spinnin' by Alex (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/AlexBeroza/32423 Ft: spinningmerkaba

Turbo Tornado by Admiral Bob (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/admiralbob77/54272 Ft: Blue Wave Theory

Tell Somebody by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39918 Ft: Admiral Bob

NuFunk by wellman (c) copyright 2010 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/wellman/27606 Ft: Palo Seco Brazz Orchestra, Trumpets || Logic 9 Sax!

Dj Rkod - Pulse (George Ellinas Remix) by George_Ellinas (c) copyright 2008 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/George_Ellinas/14073

Once Again (Original RumbleStep Mix) by cdk (c) copyright 2013 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/cdk/43797 Ft: AnalogByNature

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

