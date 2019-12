Das Derby jetzt live auf HNA.de: Kassel Huskies müssen in Bad Nauheim ran

Derbytime in der DEL2: Die Kassel Huskies sind heute beim EC Bad Nauheim zu Gast. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 18.30 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Michaela Streuff und Jason Schade über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

EC Bad Nauheim - Kassel Huskies 0:0 (1. Drittel)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Bad Nauheim Kassel

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

1. Minute: Schuss von Kokkila von der Bande. Huskies-Keeper Jerry Kuhn ist die Sicht verdeckt. Trotzdem fämgt er die Scheibe sicher.

LOS GEHT'S im kleinen Hessenderby. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Und dann sind auch die Huskies da.

+++ Derweil werden die Nauheimer aufs Eis geholt.

+++ Michaela und Jason sind jetzt euch für euch am Start. Viel Spaß!

+++ Wer das Spiel kommentieren möchte, kann das gerne bei Mixlr tun. Dort bin ich auch am Start und beantworte Fragen.

+++ Gerade kommt die Durchsage: Das Spiel beginnt 5 Minuten später - denn noch stehen Zuschauer draußen und wollen rein.

+++ Das Colonel-Knight-Stadion ist ordentlich gefüllt. Die Sitzplätze sind ausverkauft - eventuell ist es das Spiel sogar komplett. Beide Fanlager machen ordentlich Stimmung. Derbywürdig.

+++ Kurios: Die Teufel haben trotz Tabellenplatz drei ein negatives Torverhältnis.

++ Mit 85 Toren stehen die Nauheimer derzeit auf Platz 3 (Kassel: 115 Tore) - und das trotz zahlreicher Verletzungssorgen.

+++ Die letzten Spiele der Teufel waren allesamt knapp: Zweimal ging's ins Penaltyschießen (gegen Frankfurt und Bayreuth) und einmal in die Overtime (gegen Landshut).

+++ Bad Nauheim hat übrigens den schlechtesten Angriff der Liga. Das will aber nicht unbedingt was heißen, wie wir beim Spiel in Kassel gesehen haben.

+++ Da die Kasseler 6 Punkte vor Heilbronn auf Platz 1 der Tabelle stehen, ist die Spitzenreiterposition der Nordhessen heute nicht in Gefahr - egal, wie das Spiel ausgeht. Trotzdem wollen wir euch natürlich einen Sieg mitbringen.

+++ Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen haben jeweils die Gäste gewonnen: Die Huskies im Oktober 5:0 hier in Mittelhessen und die Nauheimer 3:2 in Kassel.

+++ Ebenfalls - noch - nicht dabei ist Kassels Neuzugang Curtis Gedig. Der Verteidiger, der zuletzt in Bremerhaven unter Vertrag stand, hatte wegen einer Fußverletzung lange gefehlt und beim DEL-Klub keinen Vertrag mehr bekommen. Sein Debüt wird Gedig wohl am Samstag gegen Heilbronn feiern.

+++ Nach zwei Checks gegen den Kopf am Sonntag fehlt Austin Carroll heute bei den Huskies - eine Vorsichtsmaßnahme.

+++ Die Spieler machen sich gerade warm - und auch wir bereiten uns vor. Auf die nächste Nebelschlacht hier im Colonel-Knight-Stadion :)

+++ Hallo und herzlich willkommen aus Bad Nauheim - und vor allem erst einmal: frohe Weihnachten!

Die Aufstellung der Nauheimer:

Nr P Spieler 3 D Jesper Kokkila 6 D Daniel Ketter 9 D Huba Sekesi 10 F Andreas Pauli 11 D Simon Gnyp 14 F Marcel Kahle 18 F Marvin Ratmann 19 D Mike Card 20 F Manuel Strodel 21 F Jared Gomes 22 D Steve Slaton 23 F Tyler Fiddler 26 F Robin Palka 31 G Felix Bick 41 F Dani Bindels 53 G Bastian Kucis 70 F Nicolas Cornett 81 F Andrej Bires 82 D Niklas Heyer 91 F Marc El-Sayed 97 F Jack Combs

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 8 F Nathan Burns 12 F Justin Kirsch 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 18 F Lois Spitzner 21 F Ryon Moser 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 25 F Nick Walters 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 53 D Spencer Humphries 61 F Richard Mueller 70 D Stephan Tramm 78 D Alexander Heinrich 79 D Mario Scalzo 86 F Corey Trivino 94 F Noureddine Bettahar

Die Starting Six:

Nr P Spieler 6 D Daniel Ketter 9 D Huba Sekesi 14 F Marcel Kahle 23 F Tyler Fiddler 31 G Felix Bick 97 F Jack Combs

Nr P Spieler 15 D Denis Shevyrin 24 F Alexander Karachun 35 G Gerald Kuhn 53 D Spencer Humphries 61 F Richard Mueller 86 F Corey Trivino

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter Gavrilas, Razvan 2. Schiedsrichter Janssen, Seedo 1. Linienschiedsrichter Six, Dominic 2. Linienschiedsrichter Stach, Artur Punktrichter Winkes, Doris

Den ausführlichen Spielbericht finden Sie nach der Partie an dieser Stelle.

Rubriklistenbild: © HNA