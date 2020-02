Eishockey jetzt live auf HNA.de: Kassel Huskies treffen auf Bad Tölz

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle Bad Tölz. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

Den Liveticker betreut ab 18.30 Uhr Marie Klement.

Kassel Huskies - Tölzer Löwen 0:0 (1. Drittel)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Bad Tölz

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

18. Minute: Gefährlicher Schuss von MacKenzie, der knapp am Tor der Kasseler vorbeisegelt.

17. Minute: Carroll zieht ab, schießt aber Schwarz an, sodass dieser Versuch ungefährlich bleibt.

15. Minute: Schwarz schießt Shevyrin aus kurzer Distanz ab. Das hat sichtbar weh getan.

13. Minute: Kaum ist Kassel wieder komplett, bekommen sie die bisher beste Chance des Spiels - durch Kirsch. Der bekommt den Puck nach einem langen Pass von Humphries, startet alleine Richtung Gäste-Tor, schafft es dann jedoch nicht, Franzreb auszuspielen. Der Schlussmann der Löwen fängt die Scheibe am rechten Pfosten ab. Schade!

13. Minute: Die Huskies sind wieder komplett. Unterzahl Nummer zwei haben sie als auch überstanden.

13. Minute: Pfleger erneut von links. Der Schuss wird abgefälscht und geht dann deutlich am Tor der Kasseler vorbei.

12. Minute: Karachun blockt einen Schuss von Reiter.

11. Minute: Gäste Topscorer Pfleger versucht es mit einem Schuss von halblinks, kommt aber nicht durch.

11. Minute: Strafe gegen die Huskies. Müller muss 2 Minuten zuschauen - wegen hohen Stocks.

11. Minute: Was fehlt? Genau: Das erste Powerbreak. Und das gibt es jetzt.

10. Minute: Auch Spitzner versucht es aus der Distanz. Dieses Mal ist Franzreb zur Stelle.

10. Minute: Distanzschuss von Tramm. Der wird abgefälscht und geht vorbei.

9. Minute: Moser spielt die Scheibe zurück auf Duffy, der direkt aus vollem Lauf abzieht - aber einen Tölzer anschießt.

+++ Bisher ist das Spiel ausgeglichen.

8. Minute: Bettahars Lupfer von der Bande kommt gefährlich, Franzreb fängt ihn aber letztlich ab.

7. Minute: Humphries hält einfach mal aus der Neutralen Zone drauf. Die Scheibe rutscht knapp links am Tor der Gäste vorbei.

6. Minute: Karachun versucht ein Zuspiel von Moser zu verlängern, trifft den Puck aber nicht optimal, sodass Franzreb die Scheibe abfangen kann.

5. Minute: Die Huskies sind wieder komplett. Haben sie richtig stark gemacht mit einem Mann weniger. Tölz ist nicht einmal gefährlich zum Zug gekommen.

4. Minute: Carroll versucht sich am linken Pfosten durchzusetzen - vergeblich.

4. Minute: Die Huskies kontern in Unterzahl. Moser spielt die Scheibe weiter, Karachun kommt dann aber nicht ran, weil er abgefangen wird.

+++ Eine harte Entscheidung in meinen Augen. Das war ein normaler Check. Aber hilft ja nichts.

3. Minute: Es gibt die erste Strafe gegen die Huskies. Walters muss 2 Minuten in die Box. Der Grund: unkorrekter Köpereinsatz.

2. Minute: Auch Klöpper sorgt für eine erste richtig gute Möglichkeit - für Kassel. Der Husky zieht vom linken Bullykreis ab, kommt allerdings nicht an Gäste-Keeper Maximilian Franzreb vorbei.

+++ Das war direkt eine dicke Chance für die Gäste.

1. Minute: Weller spielt die Scheibe auf McNeely, der aus kürzester Distanz abzieht - und an Huskies-Schlussmann Jerry Kuhn scheitert.

LOS GEHT'S. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!

+++ Bevor das Spiel beginnt, gibt es außerdem eine Schweigeminute, um der Opfer aus Hanau zu gedenken.

+++ Auf dem Heuboden wird ein Banner gegen Rassismus hochgehalten. Eine schöne und wichtige Geste.

+++ Tölz ist heute mit einem kleinen Kader angereist - dabei ist für die Löwen nach oben und unten in der Tabelle noch einiges möglich.

+++ Michaela und Gerald haben mit You'll never walk alone pünktlich gestartet. Viel Spaß bei der Übertragung!

+++ Gegen Tölz haben die Huskies in dieser Saison nur einmal gewonnen - und zweimal verloren. Immerhin: Der Sieg war ein Heimsieg.

+++ Die Löwen spielen heute gegen Schlusslicht Crimmitschau.

+++ Wollen die Huskies weiter Spitzenreiter bleiben, müssen sie heute gewinnen. Immerhin hat Erzrivale Frankfurt, der momentan punktgleich mit den Nordhessen ist, die letzten acht Spiele gewonnen.

+++ Mit Tölz ist heute der Tabellensiebte zu Gast.

+++ Nick Walters hilft einmal mehr im Sturm aus.

+++ Bei den Kasselern fehlen heute Maximilian Adam und Richie Mueller.

+++ Ein herzliches Hallo aus der Kasseler Eissporthalle, wo die Huskies heute auf die Tölzer Löwen treffen.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 7 F Patrick Klöpper 8 F Nathan Burns 12 F Justin Kirsch 13 F Michael Christ 15 D Denis Shevyrin 16 F Ben Duffy 17 F Austin Carroll 18 F Lois Spitzner 21 F Ryon Moser 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 25 F Nick Walters 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 53 D Spencer Humphries 70 D Stephan Tramm 79 D Mario Scalzo 86 F Corey Trivino 94 F Noureddine Bettahar

Die Aufstellung der Tölzer:

Nr P Spieler 5 D Matt MacKenzie 6 D Manuel Edfelder 11 F Johannes Sedlmayr 16 F Max French 17 D Markus Eberhardt 20 D Niklas Heinzinger 22 F Lubor Dibelka 23 G Sinisa Martinovic 25 D Andreas Schwarz 31 G Maximilian Franzreb 47 F Marco Pfleger 62 F Philipp Schlager 63 F Shawn Weller 71 F Mark Heatley 77 F Luca Tosto 89 F Stefan Reiter 94 F Tyler McNeely

Die Starting Six:

Nr P Spieler 16 F Ben Duffy 21 F Ryon Moser 22 D Marco Müller 24 F Alexander Karachun 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger

Nr P Spieler 5 D Matt MacKenzie 17 D Markus Eberhardt 22 F Lubor Dibelka 31 G Maximilian Franzreb 63 F Shawn Weller 94 F Tyler McNeely

Die Schiedsrichter:

Pos Name 1. Schiedsrichter Schütz, Markus 2. Schiedsrichter Steingross, Bastian 1. Linienschiedsrichter Jürgens, Kai 2. Linienschiedsrichter Todam, Daniel Punktrichter Langnese, Frank

