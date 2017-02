Huskies feiern 3:2-Erfolg gegen Bad Nauheim und bleiben damit Dritter

Kassel. Ersatzgeschwächt waren sie. Doch Derby können sie. Und ein Kämpferherz besitzen sie auch.

Und so haben die Kassel Huskies am Sonntag nicht nur einen 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)-Erfolg gegen Bad Nauheim gefeiert, sondern vor 4400 Zuschauern auch drei wichtige Punkte im Kampf ums Heimrecht in den Playoffs gefeiert.

Weil Verfolger Dresden gegen Bayreuth erst in der Verlängerung siegte, beträgt der Vorsprung der Kasseler nun drei Punkte.

Es vergeht derzeit kaum ein Spieltag, an dem Trainer Rico Rossi sein Team nicht umbauen muss. Diesmal fehlte Kapitän Manuel Klinge wegen Fiebers. Außerdem verzichtete der Coach erneut auf Esa Lehikoinen zugunsten seiner drei nordamerikanischen Angreifer Braden Pimm, Derek DeBlois und Jack Downing.

Erst mit Verspätung fanden die Huskies ins Spiel. Und kamen zum Torerfolg, als es gar nicht danach aussah. Denn nachdem sie aus ihrer ersten Überzahl nicht viel Druck heraus entwickelten, landete die Scheibe just in dem Moment bei Carter Proft, als die Strafe für den Nauheimer Daniel Ketter abgelaufen war.

Proft schaute, zögerte einen Moment und versenkte sie dann mit einem platzierten Schuss im Winkel (8. Minute). Dieser Treffer gab den Kasselern Selbstvertrauen. Sie hatten Pech, als Downing aus vollem Lauf nur den Pfosten traf (13.). Es war knapp, als sich Phil Hungerecker sehenswert durch die Bad Nauheimer Veteidigung tankte und im letzten Moment an Jan Guryca scheiterte (14.). Und die Gäste? Die traten gegen Ende des ersten Spielabschnitts und zu Beginn des zweiten in Erscheinung – im Powerplay. Es entwickelte sich ein Privatduell zwischen Huskies-Keeper Markus Keller und den Bad Nauheimern Joel Johansson, Nick Dineen und Radek Krestan.

Grandios, wie Krake Keller die Schüsse entschärfte. Sicherheit gaben diese Paraden seinen Vorderleuten, die sich 1:42 Minuten lang zu dritt beherzt gegen fünf Rote Teufel verteidigten. Fast kurios war es deshalb, dass der Ausgleich dann im Spiel fünf gegen fünf fiel. Eine Hereingabe brauchte Vitalij Aab nur noch über die Linie zu drücken (25.).

Mit diesem 1:1 nahm das Derby an Fahrt auf. Downing hatte wieder Pech, als sein Schuss am kurzen Pfosten knapp daneben ging (25.). Kevin Maginot tanzte drei Rote Teufel aus, um dann in Guryca seinen Meister zu finden. Bei DeBlois‘ Schuss war das Scheppern des Gebälkes bis unters Hallendach zu hören. Die folgende zweite Pause dann, die tat dem Spiel der Huskies gut. Spielerisch lief nun wieder mehr nach vorn. Und prompt fiel auch die neuerliche Führung. Schnell hatten die Hausherren nach der Strafe gegen Steve Slaton ihre Powerplay-Formation gefunden.

Es war erstaunlich, wie unbedrängt Ersatzkapitän Thomas Merl durch die Defensive der Roten Teufeln kurven konnte, um auf Braden Pimm abzuspielen, der das 2:1 markierte (44.). Die Kasseler Fans hörten nun gar nicht mehr auf zu singen und zu trommeln. Und die Huskies legten nach: Völlig allein vor Guryca bewahrte Merl kühlen Kopf – 3:1 (52.). Dann sitzen wieder zwei Huskies auf der Strafbank – und diesmal trifft Nick Dineen zum 3:2 (54.). Es folgte ein Herzschlagfinale und in Sachen Spannung ein Vorgeschmack auf die Playoffs. Downing traf wieder den Pfosten. Die Gäste drückten. Vergebens. „Und schon wieder Derbysieger“, stimmten die Fans erleichtert an.

SR: Vogl (München). Z: 4369

Tore: 1:0 (7:43) Proft (MacKenzie), 1:1 (24:22) Aab (Meisinger), 2:1 (43:33) Pimm (Merl, DeBlois - 5:4), 3:1 (51:16) Merl, 3:2 (53:54) Dineen (Sarault - 5:3)

Strafminuten: Kassel 14, Bad Nauheim 10

