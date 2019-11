Kassel Huskies sind heute zu Gast bei Schlusslicht Landshut

Nach Dresden ist vor Landshut – so lässt sich der sportliche Spagat von DEL2-Spitzenreiter Kassel Huskies in diesen Tagen zusammenfassen.

Mit dem Selbstvertrauen des 4:1-Erfolgs bei den Eislöwen am Sonntag geht’s heute um 9.30 Uhr in den Süden: Erstes Bully beim Aufsteiger ist um 19.30 Uhr.

Dabei nehmen die Huskies viel Lehrreiches und meist Positives mit vom Sieg in Dresden. „Im ersten Drittel fehlte uns der Biss, da waren wir nicht zwingend genug. Nur Jerry Kuhn war von Beginn an in Topform“, erklärte Huskies-Trainer Tim Kehler.

Die Wende sei schließlich der starke Auftritt in der vierminütigen Unterzahl gewesen, in den Dritteln zwei und drei ging seine Mannschaft viel engagierter zu Werke. Gestützt auf eine starke Defensive habe sich sein Team dann auch mit den vier Toren und einem weiteren wichtigen Auswärtssieg belohnt.

Etwa sechs Stunden Anreise planen die Huskies heute ein. Derek Dinger sagt: „Wir erwarten einen harten Kampf und müssen von Beginn an hellwach sein. Aber wenn wir die Beine nicht im Bus vergessen, ist sicher was drin.“ Im Tor steht heute Leon Hungerecker, es fehlen die verletzten Richie Mueller, Ryon Moser und Mario Scalzo. Dafür kann Kehler erneut auf Erik Valentin von Förderlizenzpartner Wolfsburg zurückgreifen.