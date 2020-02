Trainer Kehler bleibt ein Husky: Ein gutes Signal

Gute Nachrichten für die Kassel Huskies: Trainer Tim Kehler bleibt den Nordhessen bis 2021 erhalten. Ein gutes Signal, findet unser Kommentator.

Weiter so – eine Vorgabe, die bei den Kassel Huskies im zweiten Teil der Ära Rossi kein Fortschritt mehr war, sondern Rückschritt bedeutete. Jetzt aber ist dieses „Weiter so“ ein gutes Signal.

Denn mit Tim Kehler geht es sportlich wieder aufwärts. Der Trainer hat ein gutes Händchen bewiesen bei den Verpflichtungen neuer Ausländer, er hat aus den Huskies wieder eine Meute mit Team- und Kampfgeist geformt.

Wenn der smarte Kanadier nun also weitermachen darf, dann weckt dies berechtigte Hoffnungen für die Saison 2020/21, in der es ja endlich auch wieder um den Aufstieg in die DEL gehen kann und soll.

Die aktuelle Hauptrunde ist ein guter, erfolgreicher Anfang. In den kommenden Playoffs können Kehler und seine Truppe den Aufwind weiter verstärken. Seine Vertragsverlängerung macht Sinn – für Fans, Sponsoren und Spieler, aktuelle wie zukünftige.