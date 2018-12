Beendet er die Huskies-Torflaute? Stürmer Sebastien Sylvestre kommt

Die Kassel Huskies haben einen neuen Stürmer verpflichtet: Sébastien Sylvestre kommt aus der Alpenliga von Medvescak Zagreb zum Kasseler Eishockey-Zweitligisten.

Der 25 Jahre alte Franco-Kanadier soll helfen, die Torflaute der Nordhessen zu beheben - schon am Freitag im Heimspiel gegen Tabellenführer Ravensburg.

Der Neue ist somit fünfter Ausländer im aktuellen Kader, dem er mit der Rückennummer 10 angehören wird. Er stammt aus Boucherville in Quebec, hat 203 Spiele in der East Coast Hockey League gespielt und mit 65 Toren sowie 73 Vorlagen gepunktet. Allerdings lässt seine Plus-Minus-Bilanz von -55 darauf schließen, dass er in der Defensivarbeit noch großes Potenzial zur Steigerung hat.

Sébastien Sylvestre kam 2017 nach Europa, für die Belfast Giants in Großbritannien kam er in 54 Spielen auf 31 Tore und 41 Vorlagen, in Zagreb lautet die Bilanz 12 + 5 in 24 Spielen bei -10.

Dem entsprechen die Einschätzungen der Verantwortlichen der Huskies, deren Negativserie sich zuletzt fortsetzte: „Sébastien ist ein guter Goalgetter. Er weiß wie man gradlinig und mit viel Druck auf das gegnerische Tor spielt“, erklärt Rico Rossi, der Sportliche Leiter.

Geschäftsführer Joe Gibbs meint: „Wir sind sehr glücklich, dass sich Sébastien für die Huskies entschieden hat. Er hatte noch Angebote von anderen Vereinen, wählte aber den Wechsel zu uns, was auch zeigt, dass die Huskies nach wie vor einen guten Namen haben. Zudem arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck an der Verbesserung unserer Mannschaft.“