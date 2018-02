Playoffs und Playdowns in der DEL2 in der Saison 2017/2018 - Start: 6. März

Am 6. März startet die DEL2 in die Pre-Playoffs. Wer beerbt die Löwen Frankfurt als Meister der DEL2? Wir liefern einen Überblick auf die Playoffs und Playdowns in der DEL2-Saison 2017/2018.

Dieser Artikel wurde aktualisiert am 26. Februar 2018 um 10.51 Uhr - Die DEL2 ist am 15. September 2017 in ihre Saison 2017/2018 gestartet. Im April 2018 wird das Finalspiel veranstaltet. Die Eishockeyspielbetriebsgesellschaft (ESBG) ist wieder für die Organisation des Spielbetriebes zuständig.

Die Hauptrunde der DEL2 in der Saison 2017/2018

Die Pre-Playoffs in der DEL2

Für die Pre-Playoffs qualifizieren sich die Teams, die in der Hauptrunde auf den Plätzen sieben bis zehn gelandet sind. Der Siebte der Hauptrunde trifft dabei auf den Zehnten, der Achte auf den Neunten. Das erste Heimrecht besitzt jeweils das besser platzierte Team., anschließend wechselt das Heimrecht. Es gilt in der Serie die "Best-of-Three-Regel".

Die Termine der Pre-Playoffs in der Saison 2017/2018

06., 09., 11. März 2018.

Die Playoffs in der DEL2

Das Viertelfinale der Playoffs wird zwischen den sechs Bestplatzierten der Hauptrunde und den beiden Siegern der Pre-Playoffs ausgetragen.

Die Termine der Viertelfinal-Spiele:

13., 16., 18., 20., 23., 25., 27. März 2018.

Für das Halbfinale qualifizieren sich die vier Sieger des Viertelfinales, für das Finale die beiden Sieger des Halbfinales.

Serie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Team 1 - Team 8 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- Team 4 - Team 5 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- Team 2 - Team 7 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- Team 3 - Team 6 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Die Playoff-Paarungen richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde. Diese Platzierung bestimmt auch das erste Heimrecht. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.

Der Bestplatzierte bekommt also den Letztplatzierten zugeordnet und darf zunächst zuhause antreten, der Zweitbestplatzierte spielt daheim gegen den Vorletzten, usw.. Ab dem Viertelfinale wird in allen Playoff-Runden die „Best-of-Seven-Regel“ angewendet.

Die Termine für Halbfinale und Finale

Halbfinale: 29., 31. März, 02., 04., 06., 08., 10. April 2018

Finale: 13., 15., 17., 20., 22., 24., 27. April 2018

Der Playoff-Baum der DEL2 in der Saison 2017/2018

Viertelfinale Halbfinale Finale Team 1 - Team 8 - Sieger VF1 - Sieger VF2 - Team 4 - Team 5 - Sieger HF1 - Sieger HF2 - Team 2 - Team 7 - Sieger VF3 - Sieger VF4 - Team 3 - Team 6 -

Die Playdowns in der DEL2

Für die erste Runde der Playdowns sind die vier Letztplatzierten der Hauptrunde qualifiziert. Dabei handelte es sich in der Saison 2016/2017 beispielsweise um die Eispiraten Crimmitschau, die Heilbronner Falken, die Starbulls Rosenheim und den EC Bad Nauheim.

In der zweiten Runde der Playdowns spielen die zwei Verlierer der ersten Playdown Runde gegeneinander. Der Verlierer dieser Runde ist schließlich sportlicher Absteiger im Sinne der Lizenzordnung.

Die Paarungen in den Playdowns und das jeweils erste Heimrecht richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten zugeordnet. Auch hier besitzt der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.

Ab der ersten Runde der Playdowns kommt in allen Runden die "Best-of-Seven-Regel" zur Anwendung.

Die Termine der Playdowns

Erste Runde: 13., 16., 18., 20., 23., 25., 27. März 2018

Zweite Runde: 29., 31. März, 02., 04., 06., 08., 10. April 2018

Rückblick auf die Saison 2016/2017

Am 10. September 216 begann der Spielbetrieb in der DEL2. Beendet wurde die Saison offiziell am 25. April 2017. Zunächst einmal fanden in der DEL2 die sogenannten Pre-Playoffs statt. Für diese qualifizierten sich die Clubs der Plätze 7 bis 10 der Hauptrunde.

Das waren in der Saison 2016/2017: Ravensburg Towerstars, den EHC Freiburg, den EHC Bayreuth und den SC Riessersee.

Hier gibt es einen Rückblick auf die Playoffs 2017 sowie alle Termine und den Spielplan. Nach der Hauptrunde mit 52 Spielen für die 14 Clubs der Liga starteten ab dem 7. März 2017 die Playoffs und Playdowns in der DEL 2.

In den Pre-Playoffs trifft der Siebte der Hauptrunde auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten. Der jeweils besser platzierte Club der Hauptrunde besitzt das erste Heimrecht, das bei jedem Spiel wechselt. Gespielt wird nach der "Best-of-Three-Regel".

Die Ergebnisse der Pre-Playoffs aus der Saison 2016/2017

Am letzten Spieltag der Preplayoffs (Viertelfinalausscheidung) erzielte David Kuchejda acht Sekunden vor Schluss den 2:1-Siegtreffer für Neuling Bayreuth, der auch die Serie gegen Riessersee somit 2:1 gewann.

Freiburg war beim 4:1 gegen Ravensburg dreimal in Überzahl erfolgreich. Enrico Saccomani (9.), Radek Duda (31., 33.) und Marc Wittforth besiegelten das Saisonende der Ravensburger, die Spiel eins gewonnen hatten.

