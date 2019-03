Eishockey live: Kassel Huskies müssen in den Pre-Playoffs gegen Crimmitschau gewinnen

Die Kassel Huskies stehen mit dem Rücken zur Wand. Im zweiten Pre-Playoffs-Spiel müssen sie heute in Crimmitschau gewinnen. Wir übertragen die Partie live und in voller Länge im Ticker und im Radio.

radiohna is on Mixlr

Den Liveticker betreut ab 17 Uhr Marie Klement. Im Radio sind wir über unseren Anbieter Mixlr dabei. Sie können unseren Kommentatoren Michaela Streuff und Jason Schade über den Player oben aber auch direkt hier auf HNA.de zuhören.

Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau -:- (Sonntag 17 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Crimmitschau

Tore:

Zuschauer:

Strafminuten:

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ Bisher sind geschätzt 120 Huskies-Fans im Gästeblock.

+++ Die Eispiraten haben den Ausfall von Abwehrchef Carl Hudson in Kassel gut verkraftet. Mal sehen, wie es heute aussieht.

+++ Hier mal ein Blick in die Halle von den Presseplätzen aus:

+++ Noch ist es hier wettertechnisch ruhig, für später sind dann aber auch für hier orkanartige Böen vorher gesagt. Mal sehen, wie viel davon wir im halb-offenen Eisstadion mitbekommen.

+++ Die Huskies spielen heute mit denselben Reihen wie am Freitag. Einzig nicht dabei ist der verletzte Corey Trivino.

+++ Vorweg gibt es noch eine positive Nachricht von den Huskies: Leon Hungerecker ist der beste Neuling in DEL2.

+++ Hier könnt ihr nochmal Nachlesen, wie die Partie am Freitag verlief - und sie dann ganz schnell vergessen :)

+++ Für die Huskies geht es heute um alles - denn wenn sie nach der 4:5-Niederlage am Freitag heute nicht gewinnen, ist die Saison für die Kasseler so früh wie lange nicht vorbei.

+++ Hallo und herzlich willkommen aus dem Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau.

Die Aufstellung der Huskies:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 11 F Valentin Busch 13 F Michael Christ 17 F Toni Ritter 18 D Neil Manning 22 D Marco Müller 25 D Nick Walters 27 F Eric Valentin 29 F Adriano Carciola 31 G Leon Hungerecker 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 55 F Mike Little 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 64 D Jannik Woidtke 70 F Jens Meilleur 78 D Alexander Heinrich 91 F Sam Povorozniouk 96 D Andre Reiß 97 F Mark Ledlin

Die Aufstellung der Eispiraten:

Nr P Spieler 4 D Felix Thomas 6 D Ville Saukko 8 F Dominic Walsh 9 F Christian Hilbrich 13 D André Schietzold 15 D Ole Olleff 16 F Vincent Schlenker 17 F Rob Flick 28 F Patrick Pohl 30 G Sebastian Albrecht 35 G Brett Kilar 48 F Julian Talbot 50 F Christoph Kabitzky 51 D Patrick McNally 64 D Yannick Mund 68 F Marius Demmler 83 F Adrian Grygiel 97 F Christoph Körner

Die Starting Six:

Nr P Spieler 10 F Sébastien Sylvestre 35 G Gerald Kuhn 47 D Derek Dinger 61 F Richard Mueller 63 F Jace Hennig 96 D Andre Reiß

Nr P Spieler 13 D André Schietzold 17 F Rob Flick 35 G Brett Kilar 48 F Julian Talbot 51 D Patrick McNally 83 F Adrian Grygiel

Die Schiedsrichter:

1. Schiedsrichter: Fischer, Sven

2. Schiedsrichter: Köttstorfer, Georg-Rainer

1. Linienschiedsrichter: Laudan, Julian

2. Linienschiedsrichter: Voß, Timo

Punktrichter: Schuster, Gerd

Hinweis zum Live-Radio: Wenn Sie nur Radio hören wollen, können Sie dies in diesem Artikel tun. Wenn Sie gleichzeitig den Ticker verfolgen und Radio hören wollen, empfehlen wir, die kostenlose Mixlr-Radio-App (Android | iOS) zu nutzen, da sich bei jeder Aktualisierung des Tickers auch das Radio neu lädt. Dazu die Mixlr-App herunterladen, nach radiohna suchen und los geht's. Das Radio läuft nach Start im Hintergrund weiter, während Sie den Ticker-Artikel in Ihrem Browser oder in der HNA-App aufrufen. Bei Mixlr ist es nach kostenloser Anmeldung auch möglich, das Spiel zu kommentieren.

Huskies-Nachrichten per WhatsApp abonnieren

Sie wollen die wichtigsten Nachrichten zu den Kassel Huskies direkt aufs Handy bekommen? Dann melden Sie sich hier für den kostenlosen WhatsApp-Dienst der HNA zu den Schlittenhunden an.

______________________________

Credits Musik im Radio:

Running Order Musik 1

Light Me On Fire by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39887 Ft: Admiral Bob

Harmony by copperhead (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/copperhead/32710 Ft: Snowflake. Robert Siekawitch. Norm Peterson, Dino Rocco

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Running Order Musik 2

Spinnin' by Alex (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/AlexBeroza/32423 Ft: spinningmerkaba

Turbo Tornado by Admiral Bob (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/admiralbob77/54272 Ft: Blue Wave Theory

Tell Somebody by Zep Hurme (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/zep_hurme/39918 Ft: Admiral Bob

NuFunk by wellman (c) copyright 2010 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/wellman/27606 Ft: Palo Seco Brazz Orchestra, Trumpets || Logic 9 Sax!

Dj Rkod - Pulse (George Ellinas Remix) by George_Ellinas (c) copyright 2008 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/George_Ellinas/14073

Once Again (Original RumbleStep Mix) by cdk (c) copyright 2013 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/cdk/43797 Ft: AnalogByNature

In Peace by phasenwandler (c) copyright 2011 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/phasenwandler/33726 Ft: snowflake

Rubriklistenbild: © HNA