Kassel Huskies: Karten für Spiel sechs am Sonntag gibt es schon

Eishockey-Playoffs

+ © Diekmann / Kassel Huskies © Diekmann / Kassel Huskies

Kassel. Nach dem 2:5 am Dienstag steht fest: In der Playoff-Serie der Kassel Huskies gegen die Löwen Frankfurt kommt es am Sonntag (17 Uhr, Eissporthalle) zu einem sechsten Duell.